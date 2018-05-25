Обзор мировых СМИ: удивительные научные открытия и марафон по Байкалу

Интернет, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Германии изучают кости древних охотников на львов, найденных в Тункинской долине, 64-летняя американка пробежала кросс по льду Байкала и какого цвета кровь байкальских рачков. Об этом Телеинформ расскажет в свежем выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Останки, возможно, самого древнего жителя Евразии, найденные в 2016 году в Тункинской долине иркутскими учёными, изучают сейчас немецкие специалисты. Костям, предположительно, больше 50 тысяч лет и если исследователи подтвердят, что они принадлежат Homo sapiens, то это изменит научные представления о том, когда люди начали заселять Сибирь, пишет The Siberian Times.
Кости нашли на стоянке «Туяна». Рядом с ними археологи обнаружили инструменты и останки животных, указывающие, что древние сибиряки были опытными охотниками из пещерных львов, зубров, лошадей и оленей. Для инструментов древние использовали полудрагоценный топаз и горный хрусталь, а из пещерных львов делали амулеты.
Байкальский ледовый марафон давно уже стал международным. В этом году его решила покорить 64-летняя Алисия Барахона из американского Гринберга. В течение последних 20 лет она бегает ультрамарафоны, часто в исключительно суровых условиях, таких как пустыни и горные хребты. За плечами спортсменки – Сахара, Аляска, Нигерия. Кросс по Байкалу для неё – лёгкая пробежка на короткую дистанцию, пишет ABC News.
В следующем году Алисия Барахона намерена преодолеть озеро по всей длине вместе с напарником. Привлекательность таких трасс, по её словам, заключается в том, чтобы испытать себя в одиночку. При этом американка считает, что пробежать марафон под силу любому, для этого не нужно быть феноменом в плане физической подготовки.
В область интересов учёных, как известно, входят разные сферы. Некоторые биологи, например, всерьёз изучают цвет крови различных существ. Так, шесть разновидностей ящериц в Новой Гвинее имеют светло-зеленую кровь, многие насекомые, пауки и моллюски пигмент, который делает кровь синей, а у маленьких ракообразных из озера Байкал она бывает, красной, зелёной или синей, пишет The National.
Учёные говорят, что это обусловлено эволюцией. Однако они до сих пор не знают, почему так произошло, хотя уже очевидно, что это не ошибка природы. Возможно, это реакция на какие-либо токсины биологического происхождения. Выяснить это ещё только предстоит.
Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа.
Интернет, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»),-В Германии изучают кости древних охотников на львов, найденных в Тункинской долине, 64-летняя американка пробежала кросс по льду Байкала и какого цвета кровь байкальских рачков. Об этом Телеинформ расскажет в свежем выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Останки, возможно, самого древнего жителя Евразии, найденные в 2016 году в Тункинской долине иркутскими учёными, изучают сейчас немецкие специалисты. Костям, предположительно, больше 50 тысяч лет и если исследователи подтвердят, что они принадлежат Человеку Разумному, то это изменит научные представления о том, когда люди начали заселять Сибирь, пишет TheSiberianTimes.
Кости нашли на стоянке «Туяна». Рядом с ними археологи обнаружили инструменты и останки животных, указывающие, что древние сибиряки были опытными охотниками из пещерных львов, зубров, лошадей и оленей. Для инструментов древние использовали полудрагоценный топаз и горный хрусталь, а из пещерных львов делали амулеты.
Байкальский ледовый марафон давно уже стал международным. В этом году его решила покорить 64-летняя Алисия Барахона из американского Гринберга. В течение последних 20 лет она бегает ультрамарафоны, часто в исключительно суровых условиях, таких как пустыни и горные хребты. За плечами спортсменки – Сахара, Аляска, Нигерия. Кросс по Байкалу для неё – лёгкая пробежка на короткую дистанцию, пишет «ABCNews».
В следующем году Алисия Барахона намерена преодолеть озеро по всей длине вместе с напарником. Привлекательность таких трасс, по её словам, заключается в том, чтобы испытать себя в одиночку. При этом американка считает, что пробежать марафон под силу любому, для этого не нужно быть феноменом в плане физической подготовки.
В область интересов учёных, как известно, входят разные сферы. Некоторые биологи, например, всерьёз изучают цвет крови различных существ. Так, шесть разновидностей ящериц в Новой Гвинее имеют светло-зеленую кровь, многие насекомые, пауки и моллюски пигмент, который делает кровь синей, а у маленьких ракообразных из озера Байкал она бывает, красной, зелёной или синей, пишет The National.
Учёные говорят, что это обусловлено эволюцией. Однако они до сих пор не знают, почему так произошло, хотя уже очевидно, что это не ошибка природы. Возможно, это реакция на какие-либо токсины биологического происхождения. Выяснить это ещё только предстоит.
Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа.
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