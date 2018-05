Обзор мировых СМИ: удивительные научные открытия и марафон по Байкалу

Интернет, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Германии изучают кости древних охотников на львов, найденных в Тункинской долине, 64-летняя американка пробежала кросс по льду Байкала и какого цвета кровь байкальских рачков. Об этом Телеинформ расскажет в свежем выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Останки, возможно, самого древнего жителя Евразии, найденные в 2016 году в Тункинской долине иркутскими учёными, изучают сейчас немецкие специалисты. Костям, предположительно, больше 50 тысяч лет и если исследователи подтвердят, что они принадлежат Homo sapiens, то это изменит научные представления о том, когда люди начали заселять Сибирь, пишет The Siberian Times . Кости нашли на стоянке «Туяна». Рядом с ними археологи обнаружили инструменты и останки животных, указывающие, что древние сибиряки были опытными охотниками из пещерных львов, зубров, лошадей и оленей. Для инструментов древние использовали полудрагоценный топаз и горный хрусталь, а из пещерных львов делали амулеты. Байкальский ледовый марафон давно уже стал международным. В этом году его решила покорить 64-летняя Алисия Барахона из американского Гринберга. В течение последних 20 лет она бегает ультрамарафоны, часто в исключительно суровых условиях, таких как пустыни и горные хребты. За плечами спортсменки – Сахара, Аляска, Нигерия. Кросс по Байкалу для неё – лёгкая пробежка на короткую дистанцию, пишет ABC News . В следующем году Алисия Барахона намерена преодолеть озеро по всей длине вместе с напарником. Привлекательность таких трасс, по её словам, заключается в том, чтобы испытать себя в одиночку. При этом американка считает, что пробежать марафон под силу любому, для этого не нужно быть феноменом в плане физической подготовки. В область интересов учёных, как известно, входят разные сферы. Некоторые биологи, например, всерьёз изучают цвет крови различных существ. Так, шесть разновидностей ящериц в Новой Гвинее имеют светло-зеленую кровь, многие насекомые, пауки и моллюски пигмент, который делает кровь синей, а у маленьких ракообразных из озера Байкал она бывает, красной, зелёной или синей, пишет The National . Учёные говорят, что это обусловлено эволюцией. Однако они до сих пор не знают, почему так произошло, хотя уже очевидно, что это не ошибка природы. Возможно, это реакция на какие-либо токсины биологического происхождения. Выяснить это ещё только предстоит. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram Об этом Телеинформ расскажет в свежем выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Останки, возможно, самого древнего жителя Евразии, найденные в 2016 году в Тункинской долине иркутскими учёными, изучают сейчас немецкие специалисты. Костям, предположительно, больше 50 тысяч лет и если исследователи подтвердят, что они принадлежат Человеку Разумному, то это изменит научные представления о том, когда люди начали заселять Сибирь, пишет The Siberian Times. http://siberiantimes.com/science/casestudy/news/50000-year-old-bones-found-in-siberia-may-be-the-oldest-homo-sapiens-outside-africa-and-middle-east/ Кости нашли на стоянке «Туяна». Рядом с ними археологи обнаружили инструменты и останки животных, указывающие, что древние сибиряки были опытными охотниками из пещерных львов, зубров, лошадей и оленей. Для инструментов древние использовали полудрагоценный топаз и горный хрусталь, а из пещерных львов делали амулеты. Байкальский ледовый марафон давно уже стал международным. В этом году его решила покорить 64-летняя Алисия Барахона из американского Гринберга. В течение последних 20 лет она бегает ультрамарафоны, часто в исключительно суровых условиях, таких как пустыни и горные хребты. За плечами спортсменки – Сахара, Аляска, Нигерия. Кросс по Байкалу для неё – лёгкая пробежка на короткую дистанцию, пишет «ABC News». https://abcnews.go.com/International/ice-runner-running-worlds-deepest-lake-russia/story?id=55333624 В следующем году Алисия Барахона намерена преодолеть озеро по всей длине вместе с напарником. Привлекательность таких трасс, по её словам, заключается в том, чтобы испытать себя в одиночку. При этом американка считает, что пробежать марафон под силу любому, для этого не нужно быть феноменом в плане физической подготовки. В область интересов учёных, как известно, входят разные сферы. Некоторые биологи, например, всерьёз изучают цвет крови различных существ. Так, шесть разновидностей ящериц в Новой Гвинее имеют светло-зеленую кровь, многие насекомые, пауки и моллюски пигмент, который делает кровь синей, а у маленьких ракообразных из озера Байкал она бывает, красной, зелёной или синей, пишет The National. https://www.thenational.ae/uae/science/researcher-finds-green-blooded-lizards-pose-evolutionary-puzzle-1.731795 Учёные говорят, что это обусловлено эволюцией. Однако они до сих пор не знают, почему так произошло, хотя уже очевидно, что это не ошибка природы. Возможно, это реакция на какие-либо токсины биологического происхождения. Выяснить это ещё только предстоит. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа.