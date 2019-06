Обзор мировых СМИ: возраст путешествиям не помеха и камбэк в байкальскую зиму

Интернет, 02.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Шёлковый путь на велосипеде в 65+ и воспоминания о зиме на Байкале. Телеинформ подготовил первый летний выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ»-2019. Лето, наконец-то пришло в наши края, а это что ни на есть самый туристический сезон. Когда, как не сейчас слушать рассказы о невероятных путешествиях и не воплощать в жизнь свои собственные? Своим опытом делится и 65-летняя доктор Бренда Тренхольм из Канады, которая в прошлом году отправилась в велотур по Великому Шёлковому пути – из Пекина в Стамбул через пустыню Гоби, Западную Сибирь и Памирские горы. Всего 13 тысяч километров. Бренда Тренхольм всю жизнь была велогонщицей и неоднократно совершала одиночные поездки. На длительное путешествие её подтолкнуло желание увидеть внутреннюю часть Азии, пишет Pique . Поездка выдалась изнурительной, практически без отдыха. Группа велосипедистов, к которым присоединилась канадка, в среднем преодолевала 135 км в день, при этом около 40% пути приходилось на бездорожье. А вот с погодой повезло: дождь случился только раз, всё остальное время температура колебалась от нуля до 47 градусов. Кстати, Сибирь оказалась для путешественников приятным сюрпризом. В ней живёт красота как людей, так и ландшафтов. Бренда Тренхольм признаёт, что чувствовала себя там так же безопасно, как и в Северной Америке. Иркутское лето бывает очень жарким. Настолько, что порой хочется вспомнить суровую зиму. Такие погоды в город ещё не пришли, но ледяной Байкал не отпускает. В этом нет ничего удивительного: старейшее в мире озеро зимой превращается в живописную страну чудес, наполненную льдом. Для фотографов озеро Байкал – настоящее наслаждение. Водоём в форме полумесяца зимой становится идеальной площадкой для людей, которые любят пейзажную и природную фотографию. Снимками делится My modern met . Любителям приключений, желающим исследовать окрестности Байкала зимой, кстати, предлагают пятидневную поездку на озеро. В программе – экскурсия по Иркутску, Кругобайкальская железная дорога и Ольхон. Хотя озеро прекрасно круглый год, зимой оно будто оживает совершенно по-другому. Путешественники стекаются сюда со всего мира, чтобы погрузиться в уникальную зимнюю атмосферу. Кстати, особенно пленяют путешественников пузырьки во льду озера. Учёные говорят, что они создаются газообразным метаном, который выделяется водорослями. Затем пузырьки замерзают по мере приближения к поверхности воды, создавая потрясающий эффект. Из-за прозрачности озера с поверхности также можно наблюдать другие эффекты, такие как длинные замерзшие полосы и пики под водой, которые образуются при замерзании, пишет The Sun . Озеро Байкал замерзает зимой, обычно в январе. При снижении температуры до -30 градусов по Цельсию слои льда могут иметь толщину до 70 сантиметров, что делает возможными пешие экспедиции. Однако передвигаться по замерзшей поверхности озера по авто без специальных навыков довольно опасно, предупреждают читателей. Машины могут тонуть из-за трещин по льду. Сорвиголовы, впрочем, могут даже покататься на велосипеде или принять участие в ледовом марафоне вдоль озера. Тем, кто надеется увидеть это зимнее чудо самостоятельно, рекомендуют воспользоваться транссибирским маршрутом и остановиться в Иркутске, менее чем в часе езды от озера. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мировые сми

