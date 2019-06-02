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02.06.2019

Обзор мировых СМИ: возраст путешествиям не помеха и камбэк в байкальскую зиму

Интернет, 02.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Шёлковый путь на велосипеде в 65+ и воспоминания о зиме на Байкале. Телеинформ подготовил первый летний выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ»-2019.

Лето, наконец-то пришло в наши края, а это что ни на есть самый туристический сезон. Когда, как не сейчас слушать рассказы о невероятных путешествиях и не воплощать в жизнь свои собственные? Своим опытом делится и 65-летняя доктор Бренда Тренхольм из Канады, которая в прошлом году отправилась в велотур по Великому Шёлковому пути – из Пекина в Стамбул через пустыню Гоби, Западную Сибирь и Памирские горы. Всего 13 тысяч километров. Бренда Тренхольм всю жизнь была велогонщицей и неоднократно совершала одиночные поездки. На длительное путешествие её подтолкнуло желание увидеть внутреннюю часть Азии, пишет Pique. 65-летняя доктор Бренда Тренхольм из Канады в прошлом году отправилась в велотур по Великому Шёлковому пути

 

Поездка выдалась изнурительной, практически без отдыха. Группа велосипедистов, к которым присоединилась канадка, в среднем преодолевала 135 км в день, при этом около 40% пути приходилось на бездорожье. А вот с погодой повезло: дождь случился только раз, всё остальное время температура колебалась от нуля до 47 градусов. Кстати, Сибирь оказалась для путешественников приятным сюрпризом. В ней живёт красота как людей, так и ландшафтов. Бренда Тренхольм признаёт, что чувствовала себя там так же безопасно, как и в Северной Америке.

Иркутское лето бывает очень жарким. Настолько, что порой хочется вспомнить суровую зиму. Такие погоды в город ещё не пришли, но ледяной Байкал не отпускает. В этом нет ничего удивительного: старейшее в мире озеро зимой превращается в живописную страну чудес, наполненную льдом. Для фотографов озеро Байкал – настоящее наслаждение. Водоём в форме полумесяца зимой становится идеальной площадкой для людей, которые любят пейзажную и природную фотографию. Снимками делится My modern met.

Водоём в форме полумесяца зимой становится идеальной площадкой для людей, которые любят пейзажную и природную фотографию

 

Любителям приключений, желающим исследовать окрестности Байкала зимой, кстати, предлагают пятидневную поездку на озеро. В программе – экскурсия по Иркутску, Кругобайкальская железная дорога и Ольхон. Хотя озеро прекрасно круглый год, зимой оно будто оживает совершенно по-другому. Путешественники стекаются сюда со всего мира, чтобы погрузиться в уникальную зимнюю атмосферу.

Кстати, особенно пленяют путешественников пузырьки во льду озера. Учёные говорят, что они создаются газообразным метаном, который выделяется водорослями. Затем пузырьки замерзают по мере приближения к поверхности воды, создавая потрясающий эффект. Из-за прозрачности озера с поверхности также можно наблюдать другие эффекты, такие как длинные замерзшие полосы и пики под водой, которые образуются при замерзании, пишет The Sun.

Тем, кто надеется увидеть это зимнее чудо самостоятельно, рекомендуют воспользоваться транссибирским маршрутом и остановиться в Иркутске, менее чем в часе езды от озера

 

Озеро Байкал замерзает зимой, обычно в январе. При снижении температуры до -30 градусов по Цельсию слои льда могут иметь толщину до 70 сантиметров, что делает возможными пешие экспедиции. Однако передвигаться по замерзшей поверхности озера по авто без специальных навыков довольно опасно, предупреждают читателей. Машины могут тонуть из-за трещин по льду. Сорвиголовы, впрочем, могут даже покататься на велосипеде или принять участие в ледовом марафоне вдоль озера. Тем, кто надеется увидеть это зимнее чудо самостоятельно, рекомендуют воспользоваться транссибирским маршрутом и остановиться в Иркутске, менее чем в часе езды от озера.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке.

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2019-05-13-09-47-45
Москва, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Известный стилист и шоумен Сергей Зверев в Тверской суд Москвы по поводу своего одиночного пикета в защиту Байкала явился в короне.
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2019-05-13-08-20-16
Москва, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа IOWA посвятила озеру Байкал песню «Маяки». Композицию представили 11 мая на ТНТ в эфире шоу «Песни». Об этом на своей странице в соцсети «Инстаграм» рассказала солистка группы Екатерина Иванчикова.
Обзор мировых СМИ: чёрное небо над Прибайкальем, по Байкалу на коньках и «спасибо, Россия»11.05.2019
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-tele2-world-awards
Москва, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной, получил награды в 9 из 15 номинаций премии СХ World Awards. Компания оказалась лучшей в четырех номинациях, в трех категориях получила высокую оценку, а еще в двух – высокое одобрение жюри. Престижная международная награда вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта, сообщает пресс-служба компании.
Видеоответ иркутским приставам появился в интернете08.05.2019
2019-05-08-04-19-41
Интернет, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В интернете 5 мая распространили видеоклип, снятый в качестве ответа на композицию «Плати», записанную приставами УФССП по Иркутской области. Ролик «Приставам ответ» записали в Волжском, сообщает «Блокнот Волгограда».
Tele2 дарит новым клиентам возможность посетить зону MARVEL в парке в Дубае07.05.2019
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Дубай, 7.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает подключиться к его услугам и стать суперабонентом. Новых клиентов оператора ждёт возможность получить уникальные подарки по мотивам фильмов MARVEL и главный приз – поездку в тематический парк в Дубае, где расположена уникальная зона MARVEL. Кампания станет вторым этапом сотрудничества с MARVEL в этом году, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Tele2 обходит конкурентов по темпам развития инфраструктуры связи06.05.2019
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Москва, 6.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 сохраняет лидерство в телеком-отрасли по общим темпам строительства сети. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций на 5%, что в 2,5 раза превосходит результат других мобильных операторов.
Новые правила идентификации в мессенджерах будут действовать в России05.05.2019
Москва, 5.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 5 мая все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Идентификация будет считаться пройденной только после получения ответа от сотового оператора, что номер действительно принадлежит пользователю, сообщает РБК.
Обзор мировых СМИ: ворчание Прибайкалья, конец вечной мерзлоты и лайфхаки для Транссиба05.05.2019
2019-05-04-19-42-06
Интернет, 05.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Китайская тема в тренде, вечную якутскую мерзлоту подтачивает глобальное потепление, а японский журналист рассказывает о том, что делать во время путешествия по Транссибу, если алкоголь под запретом. Об этом – в свежем выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ», подготовленного Телеинформом.
«Ростелеком» в Приангарье дарит бесплатные звонки ветеранам Великой Отечественной войны29.04.2019
Иркутская область, Москва, 29.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.
Иркутские судебные приставы сняли видеоклип об оплате долгов29.04.2019
2019-04-29-03-48-53
Иркутск, 29.04.19 (ИА «Телеинформ»), - УФССП по Иркутской области на своем ютьюб-канале опубликовало видеоклип «Плати» с призывом вовремя оплачивать задолженности.
Обзор мировых СМИ: золотой Байкал, замёрзшая пустыня и Забайкалье в огне28.04.2019
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Интернет, 28.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Почему отдых на Байкале дороже, чем в Турции, приключения в замерзшей пустыне и страшные пожары в Забайкальском крае. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Практическая филармония, зачатие видеосалонов и 50 оттенков «иркутскости»26.04.2019
2019-04-26-07-18-51
Иркутск, 26.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты занимаются изучением современных практик прослушивания классической музыки, сравнивают мотивации тиранов и вспоминают историю видеосалонов Приангарья. Социальные сети страдают от беспредметного ужаса перед самими собой.
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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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