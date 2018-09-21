Обзор мировых СМИ: возрождение мамонта, вкусная Сибирь и «отель на рейсах»

Интернет, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Якутии собираются клонировать доисторического мамонта, вкусный рецепт из Сибири и новое путешествие иностранцев по Транссибу. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Мамонты – одни из самых известных вымерших животных, облик которых учёным известен до мельчайших подробностей, в том числе благодаря вечной сибирской мерзлоте, сохранившей останки в отличном состоянии. Но сейчас учёные пошли дальше и вполне возможно, что уже в ближайшие десятилетия «Парк юрского периода» станет реальностью и нигде-нибудь, а в Якутии, пишет RT . Ещё в 2012 году Научно-исследовательский институт в Республике Саха подписал соглашение с южнокорейским Фондом биотехнологических исследований Sooam, в котором изложил свое намерение воссоздать живого мамонта. Сейчас в республике уже начались эксперименты по клонированию на вымерших древних лошадях и пещерных львах в рамках подготовки к революционному восстановлению шерстистого мамонта. Здесь же стремятся воссоздать экосистему Плейстоценового парка, которая была доминирующей, когда мамонты процветали. Интерес к русской культуре и традициям за границей так или иначе всегда присутствует, но некоторые исследователи расширяют представление о них. Недавно в Америке вышла книга о продуктах питания и людях Сибири и Дальнего Востока. Книга представляет себя «сокровищницу» истории России, рецептов и мест, пишет на страницах Montana Stadart Грег Патент. Грег Патент отмечает, что российская азиатская сторона очень дорога его сердцу, потому что в Иркутске жил его отец. Сам автор заметки вырос в Шанхае, но пробовал много сибирских блюд. В новой книге же среди рецептов есть рекомендации по приготовлению кулебяки, которые вызвали у Грега Патента ностальгию, потому он решил поделиться рецептом с читателями. Прошедший чемпионат мира по футболу дал многим иностранцам не только посетить европейскую часть России, но и узнать её ещё чуть лучше. Туристы, рискнувшие углубиться в изучение страны, смогли увидеть потрясающие пейзажи Монголии и Сибири во время путешествия на поезде по самой длинной железной дороге. «Забудьте стереотипы о серых, недружественных людей и неумолимой местности. Это мифы», – пишет журналист Крис Скаддер на Mail Online. Крис Скаддер решил проехать по России по Транссибу на поезде «Царское золото». Это настоящий «отель на железной дороги». Он отправился в путь из Улан-Удэ, оттуда поезд преодолевал милю за милей русской тайги, мимо проносились леса и луга, нетронутые реки, дикие цветы, небольшие деревеньки. Это было путешествие через душу России, пишет журналист. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.