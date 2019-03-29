Обзор мировых СМИ: Япония на службе Байкала и «крестовый поход» на Китай

Интернет, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Зачем Байкалу нужна Япония, суд поставил крест на китайском проекте в Култуке и сибирские протесты против КНР. Телеинформ подготовил заключительный выпуск мартовского обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Байкал погибнет без японских технологий. Такие смелые заявления прозвучали на минувшей неделе в прессе страны Восходящего Солнца. Весной 2017 года в стране показали фильм о ситуации с Байкалом, сравнимая с той, что происходила на озере Бива. Водоём в 1970 годах подвергся эвтрофикации из-за фосфорсодержащих моющих средствам. Чтобы спасти озеро, в Японии возникло «мыльное движение» за использование натуральных средств, что вместе с развитием технологий позволило озеру Бива восстановиться, пишет Mainichi.jp.

Три года назад Япония предложила России план экономического сотрудничества, но очистка Байкала не включена в него. Тем не менее проблемы озера она может решить. В Японии давно применяются передовые технологии очистки воды, которые так необходимы самому объёмному резервуару питьевой воды в мире. В первую очередь, это переработка фосфата в удобрение во время обработки сточных вод. Японская пресса отмечает, что борьба за водные ресурсы – это международная задача, которую придется решать в ближайшем будущем, именно поэтому стране необходимо предложить свой опыт и знания.

Борьба за Байкал обострилась в последние недели в том числе и из-за строительства китайского завода по производству бутилированной воды в посёлке Култук. Этой теме в инопрессе ранее посвятили публикации и весьма авторитетные зарубежные издания. Поднявшаяся волна – какими бы причинами она не спровоцирована – привела к масштабной прокурорской проверке и суду. В итоге суд пришёл к выводу, что предприятие строили незаконно, пишет The Times.

В частности, суд признал, что незаконным было положительное заключение экологической экспертизы – одно из важнейших условий для строительства любых объектов на Байкальской природной территории. Впрочем, считает автор публикации, этот спор отражает масштабный страх среди многих россиян, что Китай экономически посягает на Сибирь и Дальний Восток и может однажды попытаться захватить землю из-за перенаселения на китайской стороне границы.

Антикитайские настроения проявляются не только на территории вокруг Байкала, но и в других регионах Сибири, где нелегальные лесозаготовители уничтожают леса и продают древесину в КНР. Демонстрации, например, проходили в Омске в знак протеста против строительства жилья для трёх тысяч китайских рабочих, пишет DW .

К публикации приложен 25-минутный ролик, из которого становится понятно, что от разъярённых омичей китайских граждан фактически приходится спасать полицейским. Соседство с рабочими из Поднебесной продиктовано тем, что рядом с посёлком Омский они будут трудиться на строительстве нефтезавода. Помимо прочего, недовольные омичи недоумевают, почему на работу нельзя было взять местных.

Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке.