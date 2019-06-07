Обзор мировых СМИ: заселение Северно-Восточной Сибири, иркутский карнавал и арестованный министр

Интернет, 08.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Как человечество заселяло Северо-Восточную Сибирь, яркий иркутский карнавал и громкое задержание в иркутской политике. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Северо-Восточная Сибирь была заселена людьми более 40 тысяч лет назад, но её «популяционная история» остаётся плохо изученной. Исследователи из сибирских институтов РАН решили исправить ситуацию с помощью анализа 34 недавно восстановленных древних геномов, которые датируются возрастом от 31 тысячи до 600 лет назад. Учёные документируют сложную динамику численности населения за период плейстоцена. Результаты приведены в научной статье в журнале Nature . Исследователи проследили три основных миграционных события: первоначальное заселение ранее неизвестной палеолитической популяцией «древних северных сибиряков», которые имеют отдаленное отношение к ранним западноевразийским охотникам-собирателям; прибытие народов Восточной Азии, которые породили «древних палеосибирцев», тесно связанных с современными общинами из северо-восточной Сибири (такими как коряки), а также коренных американцев; миграция других восточноазиатских народов, которых учёные называют «нео-сибиряками» и от которых происходят многие современные сибиряки. Каждая из этих популяционных экспансий в значительной степени заменила более ранних жителей и, в итоге, породила мозаичный генетический облик современных народов, населяющих обширную территорию в северной части Евразии и Северной и Южной Америки. В Иркутске День города ныне был контрастным на погоду, но его пасмурное начало разбавил традиционный карнавал. Столица Приангарья, к слову, – один из немногих российских городов, где проводят подобные перформансы. Говорят, что в этом году, карнавал, посвящённый Году театра, побил рекорд по численности участников. Этому не стоит удивляться, ведь пройти в колонне по центральным улицам города могут все, кто хочет: главное – учесть тематику шествия, пишет The Siberian Times . В этом году Иркутск театральным парадом отметил 358-летие. В этот раз в нём поучаствовали многие благотворительные организации. Например, прошла колонна фонда «Дети Байкала», занимающегося проблемами сирот. Однако в этот раз активисты постарались привлечь внимание к проблемам другого рода, а именно к окружающей среде или, если быть точным, к защите Байкала. Потому инсталляции фонда были выполнены из мусора. Неделя в Иркутской области завершается громким событием – арестом министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. Его обвинили в превышении полномочий по делу о незаконных рубках в заказнике Туколонь на севере Иркутской области. Чиновника задержали в московском аэропорту Шереметьево, фактически сняв с самолёта, и вернули в Иркутск, пишет Rapsinews . Ранее нескольким региональным должностным лицам, причастным к этому делу, также были предъявлены обвинения в превышении полномочий, незаконных рубках и нарушении режима особо охраняемых природных заповедников. По версии следствия, они незаконно распорядились под видом санитарных рубок «оздоровить» заповедник. В результате незаконных рубок был нанесен ущерб на общую сумму почти 748 млн рублей или 11,5 млн долларов лесному фонду, охотничьим ресурсам и их среде обитания, почвам и животным. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мировые сми

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.