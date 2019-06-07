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|08.06.2019
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Обзор мировых СМИ: заселение Северно-Восточной Сибири, иркутский карнавал и арестованный министр
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Интернет, 08.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Как человечество заселяло Северо-Восточную Сибирь, яркий иркутский карнавал и громкое задержание в иркутской политике. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Северо-Восточная Сибирь была заселена людьми более 40 тысяч лет назад, но её «популяционная история» остаётся плохо изученной. Исследователи из сибирских институтов РАН решили исправить ситуацию с помощью анализа 34 недавно восстановленных древних геномов, которые датируются возрастом от 31 тысячи до 600 лет назад. Учёные документируют сложную динамику численности населения за период плейстоцена. Результаты приведены
Исследователи проследили три основных миграционных события: первоначальное заселение ранее неизвестной палеолитической популяцией «древних северных сибиряков», которые имеют отдаленное отношение к ранним западноевразийским охотникам-собирателям; прибытие народов Восточной Азии, которые породили «древних палеосибирцев», тесно связанных с современными общинами из северо-восточной Сибири (такими как коряки), а также коренных американцев; миграция других восточноазиатских народов, которых учёные называют «нео-сибиряками» и от которых происходят многие современные сибиряки. Каждая из этих популяционных экспансий в значительной степени заменила более ранних жителей и, в итоге, породила мозаичный генетический облик современных народов, населяющих обширную территорию в северной части Евразии и Северной и Южной Америки.
В Иркутске День города ныне был контрастным на погоду, но его пасмурное начало разбавил традиционный карнавал. Столица Приангарья, к слову, – один из немногих российских городов, где проводят подобные перформансы. Говорят, что в этом году, карнавал, посвящённый Году театра, побил рекорд по численности участников. Этому не стоит удивляться, ведь пройти в колонне по центральным улицам города могут все, кто хочет: главное – учесть тематику шествия,
В этом году Иркутск театральным парадом отметил 358-летие. В этот раз в нём поучаствовали многие благотворительные организации. Например, прошла колонна фонда «Дети Байкала», занимающегося проблемами сирот. Однако в этот раз активисты постарались привлечь внимание к проблемам другого рода, а именно к окружающей среде или, если быть точным, к защите Байкала. Потому инсталляции фонда были выполнены из мусора.
Неделя в Иркутской области завершается громким событием – арестом министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. Его обвинили в превышении полномочий по делу о незаконных рубках в заказнике Туколонь на севере Иркутской области. Чиновника задержали в московском аэропорту Шереметьево, фактически сняв с самолёта, и вернули в Иркутск,
Ранее нескольким региональным должностным лицам, причастным к этому делу, также были предъявлены обвинения в превышении полномочий, незаконных рубках и нарушении режима особо охраняемых природных заповедников. По версии следствия, они незаконно распорядились под видом санитарных рубок «оздоровить» заповедник. В результате незаконных рубок был нанесен ущерб на общую сумму почти 748 млн рублей или 11,5 млн долларов лесному фонду, охотничьим ресурсам и их среде обитания, почвам и животным.