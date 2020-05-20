Октябрьский суд Иркутска вынес пять решений в отношении сайтов с запрещенной информацией

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска в марте 2020 года вынес пять решений о признании информации, содержащейся на некоторых интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба суда, в тех случаях на страницах, находившихся в свободном доступе, размещались материалы, направленные на демонстрацию экстремистских действий и ориентированные на разжигание национальной и расовой вражды.

Еще в двух случаях была выявлена продажа поддельных водительских удостоверений – предлагалось их изготовление, выпуск дубликатов и оказание иной помощи для оформления водительского удостоверения.

Нарушения были выявлены в рамках прокурорской проверки. Интернет-страницы были открыты для свободного доступа. Вход на сайты не требовал регистрации и введения пароля. Ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию имел возможность любой интернет-пользователь без ограничений.

Копии судебных решений направлены в управление Роскомнадзора по Иркутской области для включения сайтов в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сети адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».