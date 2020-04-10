Опубликован рейтинг пресс-служб организаций Иркутской области

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Рейтинг пресс-служб различных организаций Приангарья опубликован на портале «Кто есть кто в Иркутске». Из 37 участников в тройку лидеров вошли руководители пресс-служб Заксобрания, СУ СКР и прокуратуры Иркутской области.

В шорт-лист нынешнего рейтинга вошли ведущие, по мнению команды портала, пресс-службы организаций, корпораций, вузов и политических партий, определяющих движение медиаконтента на рынке Приангарья. В экспертном опросе участвовали руководители и ведущие журналисты регионального медиарынка.

Деятельность пресс-служб Иркутской области оценивалась по трем критериям: доступность получения информации, открытость пресс-служб, оперативность реагирования на события и дружественность взаимодействия (неконфликтность).

По каждому критерию эксперт мог поставить оценку от 0 до 10 баллов. Таким образом, максимальная оценка пресс-службе могла быть не более 30 баллов. При этом не все эксперты могли оценить все 37 пресс-служб (т.е. не все СМИ работают со всем списком) и это обстоятельство также надо учитывать.

В первую пятерку также входят пресс-службы ГУ МВД и ГУ МЧС по Иркутской области. Аутсайдерами рейтинга оказались пресс-службы БГУ, Группы «Илим» и обкома КПРФ. Полный рейтинг доступен по ссылке.