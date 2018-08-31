От портретов до арт-фото: в Иркутске открылась выставка шедевров мировой фотожурналистики

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске открылась бесплатная выставка работ лауреатов всемирного конкурса «World Press Photo». Экспозиция под названием «Гран-при по-русски» расположена в Арт-заводе Доренберг, в ней около 600 работ 120 авторов. Снимки буквально «дышат» историей страны за последние полвека. Практически все фотографии – событийные. Здесь и возвращение Андрея Сахарова в Москву из семилетней ссылки, и авария на девятом энергоблоке Чернобыльской АЭС, боевые действия в Чечне, и самые яркие спортивные победы. Выставка проходит в рамках образовательного проекта для школьников «Поколение М» компании МТС. Главная цель проекта, в котором 15 творческих направлений, сделать интернет помощником для развития детей, дать им равные возможности для самовыражения вне зависимости от того, где они живут. Иркутск, по словам лидера проекта «Поколение М» Екатерины Филатовой, выбран для выставки «Гран-при по-русски» не случайно: здесь очень большой интерес к фотографии. Иркутская область находится на четвертом месте по активности среди всех регионов России: по загруженным работам, по лайкам, репостам. – А с точки зрения фотографии – это и вовсе первое место. А если запрос есть, надо его развивать. Поэтому мы привезли выставку сюда. До этого проводили региональный конкурс, приезжали с мастер-классами, сделали детскую выставку фотографий на площади «Труда». Теперь мы привезли профессиональную выставку, чтобы показать детям, к чему стоит стремиться. Мы видим, что яркие звездочки живут, как правило, в отдалении от центра. Из Иркутской области в наших конкурсах и мастер-классах участвуют дети не только из Иркутска, но и Ангарска, Зимы, Бодайбо, есть даже ребята из поселков. Для детей победа в нашем проекте становится ступенькой к дальнейшим успехам, – прокомментировала Екатерина Филатова. Проявить таланты дети могут на виртуальных творческих площадках проекта – сайте pokolenie.mts.ru , в группе в «Вконтакте» и на странице в Instagram, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано почти 16,5 млн рублей, которые направлены на детские операции. Благодаря этому помощь получили 49 детей. – Это очень хорошее сотрудничество, я куратор фото-направления в рамках проекта «Поколение М». Благодаря этой выставке мы показываем молодым фотолюбителям лучшие образцы фотографии, – пояснил руководитель проекта «Русс Пресс Фото» Василий Прудников. – Идея создания этой коллекции – собрать воедино лучшие из лучших снимков. «World Press Photo» это ведущий конкурс фотожурналистики в мире. Своего рода «Оскар» фотографии. Самый авторитетный и популярный, его знают все. Он существует с 1955 года. Советские репортеры участвуют в нем с самого момента его основания. Первую награду фотокорреспондент из СССР получил уже в 1956 году и это было «золото». С тех пор наши соотечественники участвуют в конкурсе ежегодно и ежегодно становятся победителями в разных номинациях. Благодаря чему экспозиция «Гран-при по-русски» постоянно увеличивается. По словам Василия Прудникова, выставка полезна, прежде всего, фотографам, которые стремятся работать в жанре документальной фотографии, пресс-фотографии и тем, кто хочет связать с ней свою жизнь. – Это не просто выставка фотографий, здесь есть абсолютно любые жанры – от портретов – до арт-фото – на любой вкус и для любого возраста. Старшему поколению все эти снимки известны: они публиковались в журналах, газетах. А молодежи интересно будет посмотреть, какой была фотография в советское время, – отметил основатель «Русс Пресс Фото». Выставка организована в хронологическом порядке: она начинается с 60-х годов, далее – зал с фотографиями 70-х, в последнем – события 2000-х, вплоть до конфликта на Украине. Вслед за сменой времен можно заметить, как изменялась и сама фотография. – Не фотограф меняет фотографию, не технический прогресс, не редактор, а время, – уверен Василий Прудников, которому пришлось поработать даже архивариусом, чтобы собрать экспозицию. – В фонде «World Press Photo» не было трети фотографий-победителей. Я восстанавливал данные, искал изображения, устанавливал правильность фамилий. На все это ушло три года. Данные по 60-70-м годам были утеряны, ведь компьютеров еще не было, но мы восстановили все это и передали материалы в архив «World Press Photo». Теперь наша страна представлена в фонде полностью.





Пришедшие на открытие выставки иркутяне получили возможность пообщаться с одним из победителей «World Press Photo», московским фотографом Владимиром Песней. Мэтр приехал к нам специально, чтобы провести творческую встречу. Такое живое общение – еще одна составляющая проекта «Поколение М». – О проекте МТС я узнал не так давно, но его цели и задачи оказались созвучны тому, что меня сопровождало всю жизнь. Сначала мне передавали опыт и знания старшие товарищи, теперь я с удовольствием этим занимаюсь, и очень рад оказаться здесь. Тут представлены фотографии тех людей, на которых я равнялся, с которыми до сих пор имею удовольствие работать в агентстве, встречаться на съемочной площадке. Я рад, что мои фотографии попали в компанию таких профессионалов, – отметил Владимир Песня. На сегодня запланирована еще одна творческая встреча. Василий Прудников расскажет об истории конкурса «World Press Photo». – Очень интересная информация будет об истории участия советских фоторепортеров в этом конкурсе, потому что большая часть снимков сделана в период «холодной» войны, – пояснил Василий Прудников. Творческая встреча с Василием Прудниковым начнется в 19.00. Выставка «Гран-при по-русски» в арт-заводе Доренберг будет работать до 20 сентября. График работы с 11.00 до 21.00, выходной понедельник, вход для всех бесплатный. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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