От Приангарья за право войти в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь будут бороться 10 проектов

СФО, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершилась заявочная кампания премии «Серебряный Лучник» – Сибирь: жюри приступают к онлайн-голосованию.

С 21 октября по 23 декабря дирекция Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь принимала заявки от лучших специалистов в сфере коммуникаций. Всего поступило 143 заявки, а к онлайн-голосованию допущено 87 проектов, сообщают организаторы.

Отмечается, что по результатам заявочной кампании в этом году техническую проверку прошли на 22 работы больше: в 2018 году к голосованию был допущен 61 проект.

В юбилейной заявочной кампании самыми активными оказались специалисты из Новосибирска, Красноярска и Иркутска. Из этих городов поступило 34, 11 и девять проектов соответственно. Также, среди участников по восемь проектов из Кемерово и Омска. От Барнаула в голосовании участвуют пять проектов, по четыре проекта прошли отбор из Томска и Новокузнецка, два из Северска и по одному проекту – из Ангарска и Мариинска.

Традиционно заявки принимались в шести номинациях. Самой популярной в этом году оказалась номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» – в нее заявлено 20 проектов. 18 проектов будут представлены в номинации «Маркетинговые коммуникации», 16 - в «Развитие и продвижение территорий», по 12 заявок в номинациях «Корпоративные коммуникации» и «Коммуникации в благотворительности». Наименьшее количество проектов оказалось в номинации «Корпоративная социальная ответственность» - на премию подали восемь проектов.

Отмечается, что значительно повысилась активность в сфере благотворительности. В 2018 году в данной номинации было представлено только четыре проекта.

С 25 декабря начинается онлайн-голосование, в котором примут участие 11 экспертов в области маркетинга, рекламы и PR. Шорт-лист юбилейной региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь будет объявлен 13 января 2020 года. В каждой номинации определится по три лучших проекта, которые будут публично представлены на завершающих мероприятиях 1 февраля в Новосибирске.

Кроме того, члены жюри выберут один проект, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». А также лучшие проекты из общего числа работ, представленных на конкурс, будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Более подробно о премии, содержании номинаций, составе жюри, правилах участия можно узнать на официальном сайте «Серебряный Лучник» – Сибирь.