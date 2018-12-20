ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Медиа
21.12.2018

Первый номер газеты «Заповедное Прибайкалье» вышел из печати

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области вышел первый номер газеты «Заповедное Прибайкалье».

Как сообщает пресс-служба организации, информация о территории и деятельности учреждения, главные новости и итоги Года добровольца – основные темы первого номера издания.

В новостном разделе собрали подборку самых ярких событий уходящего года. Значительная часть публикаций газеты посвящена Году добровольца. В этом году «Заповедное Прибайкалье» принимало самый масштабный лагерь эковолонтеров. В газете рассказывается о том, как учились студенты «Экодемии», и что полезного они успели сделать за пять волонтерских смен.

Прочитать газету можно на сайте учреждения. Бумажную версию можно получить в центральном офисе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», часть тиража отправится в лесничества. Газета распространяется бесплатно.

ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске