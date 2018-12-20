Первый номер газеты «Заповедное Прибайкалье» вышел из печати

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области вышел первый номер газеты «Заповедное Прибайкалье».

Как сообщает пресс-служба организации, информация о территории и деятельности учреждения, главные новости и итоги Года добровольца – основные темы первого номера издания.

В новостном разделе собрали подборку самых ярких событий уходящего года. Значительная часть публикаций газеты посвящена Году добровольца. В этом году «Заповедное Прибайкалье» принимало самый масштабный лагерь эковолонтеров. В газете рассказывается о том, как учились студенты «Экодемии», и что полезного они успели сделать за пять волонтерских смен.

Прочитать газету можно на сайте учреждения . Бумажную версию можно получить в центральном офисе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», часть тиража отправится в лесничества. Газета распространяется бесплатно.