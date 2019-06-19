Полиция Иркутской области просит не распространять в «родительских чатах» фейковую ориентировку на «банду педофилов»

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция Иркутской области на своих страницах в соцсетях сообщила о том, что в мессенджерах распространяется недостоверная информация о несуществующей банде педофилов.

В ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что историю придумали ещё 10 лет назад, с тех пор текст «ориентировки» не меняется и выглядит так:

– Родители! Будьте бдительны и в тысячу раз внимательнее! В городе появилась банда педофилов. Они выслеживают, когда дети останутся без внимания родителей, поджидают детей возле школы, детских площадок, кружков. И якобы случайно из окна машины выпадет котенок, а затем просят ребенка поймать его. Не помогайте! Сразу бегите!

Кроме того, фотоориентировка на «педофилов» по-прежнему распространяется по так называемым родительским группам в чатах мессенджеров. Как показывает практика, подобные чаты изобилуют непроверенной, а порой и абсурдной информацией, говорят в полиции.