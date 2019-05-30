|Медиа
|31.05.2019
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Пользователи соцсетей сообщают о сбое в работе МТС в Иркутской области
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Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, а также других регионах России 31 мая произошёл сбой в работе оператора МТС. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Абоненты МТС сообщают о том, что нет связи, некоторые не могут куда-либо позвонить уже несколько часов.
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Официальных комментариев от мобильного оператора пока не поступало, дозвониться до представителей компании не удалось.