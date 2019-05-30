Пользователи соцсетей сообщают о сбое в работе МТС в Иркутской области

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, а также других регионах России 31 мая произошёл сбой в работе оператора МТС. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Абоненты МТС сообщают о том, что нет связи, некоторые не могут куда-либо позвонить уже несколько часов.

По данным портала «Даундетектер» , отслеживающего работу, в том числе, сотовых операторов, сигналы о сбое поступают из Иркутска, Ангарска, Читы, Улан-Удэ, Новосибирска, Екатеринбурга, а также регионов европейской части страны. Проблемы у абонентов возникают со связью, подключением к интернету. Первые сообщения стали поступать в районе 13.00 по иркутскому времени.

Официальных комментариев от мобильного оператора пока не поступало, дозвониться до представителей компании не удалось.