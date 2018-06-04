Пожар в «Комсомолле», сколько лет Иркутску и ЕГЭ: Яндекс – о ТОП-запросах горожан

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян на неделе с 28 мая по 3 июня больше всего интересовали День города, школьные экзамены и пожар в ТРК «Комсомолл».

Также юзеры спрашивали в Яндекса о Дне защиты детей, «АвтоМотоШоу», матчах финала Кубка Стэнли и карнавале в Иркутске. Популярной стала и тема выступления известного рэп-исполнителя Тимати на Дне города в Иркутске.

Интересовались иркутяне также товарищеским матчем футбольных сборных России и Австрии и прямой линией с президентов РФ Владимиром Путиным, которая будет проходить 7 июня.