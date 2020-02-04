Предприниматели Иркутской области поучаствовали во всероссийском вебинаре по переходу на электронные трудовые книжки

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - ТПП России совместно с Пенсионным фондом РФ провела практический вебинар в целях разъяснения механизмов работы по ведению сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Модератором мероприятия выступила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Как сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири, на площадке организации участие в мероприятии приняли представители более 50 предприятий и компаний, входящих в палату. Кроме того, более 20 участников из разных муниципалитетов Иркутской области подключились к вебинару удаленно.

Мероприятие вызвало большой интерес у членов ТПП ВС, среди которых был малый и средний бизнес, крестьянско-фермерские хозяйства, а также известные крупные предприятия региона – «ЕвроСибЭнерго», «Востсибуголь», «Фармасинтез», «Иркутский хлебозавод», «Ангарскцемент» и др.

Открывая вебинар, Елена Дыбова напомнила, что в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» с 2020 года стартовало перемещение сведений о трудовой деятельности работников в информационные системы ПФР. Для этого правительством РФ утвержден новый ежемесячный отчет СЗВ-ТД, заполнение которого вызывает множество вопросов у работодателей и кадровиков.

– Мы все надеемся, что цифровизация поможет оптимизировать администрирование деятельности и упростить многие процессы, но в реальности уже начинает казаться, что работать с бумагой – это гораздо проще, что внедрение цифрового документооборота становится бесконечной рутиной. У работодателей возникает слишком много вопросов. Беспокойство и нервозность по поводу возможных ошибок сказываются на результатах работы, – отметила Елена Дыбова.

Как пояснили представители ПФР, для работающих граждан переход исключительно на электронные трудовые книжки добровольный и осуществляется по письменному заявлению работника. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. Для сохранения же бумажной трудовой книжки также необходимо подать заявление работодателю.

Работники, которые до конца 2020 года не подадут такое заявление, получат бумажную трудовую книжку «на руки». Сведения об их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, также будут формироваться только в цифровом формате.

Основные вопросы, заданные участниками вебинара, относились к срокам и формам подачи отчетности, доступу работодателя к сведениям о трудовой деятельности потенциального сотрудника, представлению персональных данных работников другим ведомствам и инстанциям. Затруднение, по мнению присутствующих, вызывает и необходимость изменения большого числа локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность конкретной организации, внесения изменений в соглашения и коллективные договоры.

Подводя итог вебинара, Елена Дыбова предложила продолжить серию разъясняющих вебинаров для работодателей через систему территориальных палат и в режиме спокойного взаимодействия ТПП РФ и ПФР поступательно отработать технологии ведения цифровых трудовых книжек. Со своей стороны, ТПП Восточной Сибири готова поддержать практику таких обучающих семинаров для предпринимателей региона.