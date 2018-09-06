Представители СМИ Приангарья и Белоруссии на площадке ИГУ обсудили будущее журналистики

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Актуальные проблемы современной журналистики обсудили в Иркутске представители СМИ Белоруссии и Иркутской области. Встреча проходила 6 сентября на площадке ИГУ в рамках проекта «Друзья-Сябры». Генеральный директор ООО «РУ ФМ» (радио «Говорит Москва») Владимир Мамонтов в самом начале встречи обозначил предлагаемую проблематику обсуждения. – Вопрос сейчас стоит таким образом: сохранится ли вообще в будущем журналистика на евразийском пространстве, не займут ли место корреспондентов блогеры? Сейчас все большую популярность набирают блоги, ютьюб-каналы, вещание в социальных сетях. Для сравнения, к примеру, у крупных российских газет тиражи – максимум около сотни тысяч экземпляров, а у блогера – миллион просмотров. Разница очевидна, – сказал он. Один из модераторов круглого стола от Иркутского госуниверситета, доктор исторических наук, профессор ИГУ, директор Иркутского филиала «Комсомольской правды» Станислав Гольдфарб на это заявил, что корень проблемы – в нынешней подготовке журналистов. Между тем, отметим, в Иркутске по этому направлению студентов обучают в трех вузах – ИГУ, БГУ и ИРНИТУ. – Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Иркутского госуниверситета ежегодно выпускает около сотни журналистов. Разумеется, в СМИ будут работать не все, но смею вас уверить, что достаточно много наших выпускников работает в крупных изданиях. И во время обучения мы стараемся с ними всеми говорить и об актуальных проблемах и задачах журналистики в том числе, – рассказала замдекана ИФИЯМ по направлению «Журналистика» Антонина Шинкарева. Декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, секретарь общественного объединения «Белорусский союз журналистов» Вадим Гигин рассказал о положении журналистики в вузах Белоруссии. – У нас сохранен единый центр обучения – это факультет журналистики в БГУ [Белорусском госуниверситете], но сокращен набор на места. Сделан акцент, в том числе, на повышение квалификации тех людей, которые без журналистского образования приходят в редакции газет, на телевизионные каналы и интернет-порталы. Подготовка проходит в двух университетах – Гродненском и Брестском, – сообщил он. Говоря о проблемах, которые на сегодняшний день волнуют современное белорусское общество, руководитель корреспондентского пункта МИА «Россия сегодня» в республике Беларусь, руководитель Информационного агентства и радио Sputnik Андрей Качура отметил, что они близки современному российскому обществу. Между тем, политический обозреватель портала imhoclub.by Андрей Лазуткин считает, что белорусская повестка в России чаще представлена конфликтными новостями, тогда как сами белорусы полнее осведомлены о том, что происходит в Российской Федерации. Со своей стороны, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев отметил, что порой журналистике не хватает глубокого понимания содержания, о котором они пишут. – Именно в этом, мне кажется, одна из причин нынешнего проигрыша классической журналистики блогерам – они больше погружены, – сказал он. Константин Григоричев предложил углублять взаимодействие двух университетов – Иркутского и Белорусского. – Как улучшать процесс обмена информацией? Сошлюсь на руководителя Курчатовского института Михаила Ковальчука, который сказал: «Надо что-то делать». Когда мы делаем конкретные проекты – например, такие, как «Друзья-Сябры» или сотрудничество университетов, или деятельность телерадиовещательной компании БелРос [совместное российско-белорусское предприятие], – укрепляют наш союз и взаимопонимание, – подвел итог обсуждению Вадим Гигин. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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