Приангарье в марте 2020 года вошло в ТОП-20 субъектов РФ медиарейтинга по «майскому» указу президента о нацпроектах

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область по итогам марта 2020 года заняла 12-е место в медиарейтинге по упоминаемости субъектов РФ в контексте «майского» указа президента по нацпроектам по версии Медиалогии.

Сообщается, что медиаиндекс региона по упоминаемости в СМИ в контексте указа президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» составил 11121,7.

«Соседями» Приангарья по рейтингу выступают Тюменская и Челябинская области. Лидирует в этом списке республика Татарстан, на 20-м месте – Ульяновская область. Из регионов Сибири в рейтинг попали также Красноярский край и Новосибирская область, заняв 16 и 19 места соответственно.