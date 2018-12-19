Приангарье за месяц прибавило восемь позиций в медиарейтинге по «майскому» указу президента о нацпроектах

Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область в ноябре 2018 года заняла 12-е место в медиарейтинге субъектов РФ по упоминаемости в контексте очередного «майского» указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Напомним, в предыдущем месяце регион занимал 20-ю строчку в этом списке.

На этот раз лидерами рейтинга стали Нижегородская, Тюменская и Свердловская области соответственно, последние два места в ТОП-20 – у Красноярского и Забайкальского краев. Также от СФО в список попала Новосибирская область (15 место).

Рейтинг составлен «Медиалогией».