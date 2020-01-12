|Медиа
|13.01.2020
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Проект из Иркутска сразится за победу на региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь
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Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-голосование членов жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь завершилось 10 января. От Иркутска в шорт-лист вошел проект «Бабрбук» Дмитрия Мироманова.
Эксперты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска и Иркутска оценили 87 проектов со всей Сибири. Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель».
Как сообщают организаторы, по итогам оценок жюри в шорт-лист вошло 19 проектов. Лидером оказался Новосибирск – от города будет 11 проектов. Красноярск представит пять проектов, по одному – Иркутск, Кемерово и Северск. Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь (в алфавитном порядке):
Номинация «Корпоративные коммуникации»
Номинация «Маркетинговые коммуникации»
Номинация «Корпоративная социальная ответственность»
Номинация «Коммуникация в благотворительности»
Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ»
Номинация «Развитие и продвижение территорий»
Самую высокую оценку получила номинация «Развитие и продвижение территорий» – средний балл составил 603. Также в лидерах номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» – 600 баллов и «Маркетинговые коммуникации» – 574 балла. Средний балл в номинации «Коммуникации в благотворительности» составил 573, в «Корпоративной социальной ответственности» – 511, а в «Корпоративных коммуникациях» – 496 баллов. Максимум проекты могли получить 1100 баллов.
Участники шорт-листа выступят на завершающих мероприятиях премии 1 февраля в Новосибирске, где презентуют свои проекты на публичной защите. По итогам будут выбраны победители в номинациях, а также обладатель Гран-при, который автоматически попадет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник». Также 10 лучших проектов получат возможность участия в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.
Помимо лучших проектов, ежегодно выбирается победитель в специальной номинации «Мастер», которая присуждается руководителям и сотрудникам подразделений различных компаний, государственных, общественных организаций, которые реализуют значимые для отрасли проекты, развивают коммуникации и являются экспертами в сфере PR.
Шорт-лист номинации «Мастер» выбирает профессиональное сообщество через онлайн-голосование на
Три лучших кандидата по итогам опроса выступят на юбилейной церемонии премии, где и будет выбран победитель.
Участие в онлайн-голосовании принимают восемь номинантов:
Публичная защита проектов и завершающие мероприятия премии пройдут 1 февраля в апарт-отеле «Рамада Новосибирск».