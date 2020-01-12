Проект из Иркутска сразится за победу на региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-голосование членов жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь завершилось 10 января. От Иркутска в шорт-лист вошел проект «Бабрбук» Дмитрия Мироманова. Эксперты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска и Иркутска оценили 87 проектов со всей Сибири. Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель». Как сообщают организаторы, по итогам оценок жюри в шорт-лист вошло 19 проектов. Лидером оказался Новосибирск – от города будет 11 проектов. Красноярск представит пять проектов, по одному – Иркутск, Кемерово и Северск. Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь (в алфавитном порядке): Номинация «Корпоративные коммуникации» 1 миллиард взглядов: Coca-Cola на Универсиаде-2019, автор Алина Галицына, Новосибирск;

Блондинка на ТЭЦ, автор Полина Бурмага, Красноярск;

Как вызвать эмоции, работая со скучным продуктом: комплексное продвижение «умного» домофона, автор Дарья Чиркова, Новосибирск. Номинация «Маркетинговые коммуникации» 25 главных, автор Ярослав Моргунов, Красноярск;

Возвращение легенды: новый бренд НГТУ НЭТИ, автор Зоя Сергеева, Новосибирск;

Фестиваль пляжного спорта и отдыха «Электронный Берег», автор Никита Гирин, Новосибирск.

S7 AirLounge, автор Никита Гирин, Новосибирск. Номинация «Корпоративная социальная ответственность» Деревенское ЭКО-молочко, автор Екатерина Семенова, Северск;

Трудовые отряды СУЭК, автор Марина Смирнова, Красноярск.

Фестиваль новой детской литературы «Другие книги», автор Анна Яковлева, Новосибирск. Номинация «Коммуникация в благотворительности» «Ешь. Делись. Люби!», автор Юлия Герцик, Красноярск;

Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах, автор Надежда Брянцева, Кемерово;

#этоживыефотомарафон, автор Никита Хнюнин, Новосибирск. Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» Развитие системы раздельного сбора отходов в Новосибирске, автор Александр Волков, Новосибирск;

Фестиваль «48 часов Новосибирск». Как за один викенд сделать современное искусство видимым, автор Елена Носова, Новосибирск;

#сдайсвойстрах, автор Маргарита Логинова, Новосибирск. Номинация «Развитие и продвижение территорий» Бабрбук, автор Дмитрий Мироманов, Иркутск;

Роялю здесь не место, автор Василий Торгашин, Красноярск;

GrelkaFest sun&ride music festival, автор Никита Гирин, Новосибирск. Самую высокую оценку получила номинация «Развитие и продвижение территорий» – средний балл составил 603. Также в лидерах номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» – 600 баллов и «Маркетинговые коммуникации» – 574 балла. Средний балл в номинации «Коммуникации в благотворительности» составил 573, в «Корпоративной социальной ответственности» – 511, а в «Корпоративных коммуникациях» – 496 баллов. Максимум проекты могли получить 1100 баллов. Участники шорт-листа выступят на завершающих мероприятиях премии 1 февраля в Новосибирске, где презентуют свои проекты на публичной защите. По итогам будут выбраны победители в номинациях, а также обладатель Гран-при, который автоматически попадет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник». Также 10 лучших проектов получат возможность участия в Национальной премии без внесения регистрационного взноса. Помимо лучших проектов, ежегодно выбирается победитель в специальной номинации «Мастер», которая присуждается руководителям и сотрудникам подразделений различных компаний, государственных, общественных организаций, которые реализуют значимые для отрасли проекты, развивают коммуникации и являются экспертами в сфере PR. Шорт-лист номинации «Мастер» выбирает профессиональное сообщество через онлайн-голосование на сайте . Три лучших кандидата по итогам опроса выступят на юбилейной церемонии премии, где и будет выбран победитель. Участие в онлайн-голосовании принимают восемь номинантов: Анастасия Гуливатенко, директор по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири», Красноярск;

Сергей Дубинцов, помощник генерального директора по региональной политике «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании», Красноярск;

Лидия Маркова, PR-специалист компании 2GIS, Новосибирск;

Дмитрий Мишин, руководитель службы управления брендом компании «Электронный город», Новосибирск;

Петр Пинтусов, заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс», Кемерово;

Илья Сураев, директор по развитию ООО «ТРК Прима-ТВ», Красноярск;

Ирина Шавшина, руководитель пресс-службы АО «Аэропорт Толмачево», Новосибирск;

Андрей Шутов, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, Иркутск. Публичная защита проектов и завершающие мероприятия премии пройдут 1 февраля в апарт-отеле «Рамада Новосибирск». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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