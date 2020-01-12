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13.01.2020

Проект из Иркутска сразится за победу на региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-голосование членов жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь завершилось 10 января. От Иркутска в шорт-лист вошел проект «Бабрбук» Дмитрия Мироманова.

Эксперты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска и Иркутска оценили 87 проектов со всей Сибири. Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель».

Как сообщают организаторы, по итогам оценок жюри в шорт-лист вошло 19 проектов. Лидером оказался Новосибирск – от города будет 11 проектов. Красноярск представит пять проектов, по одному – Иркутск, Кемерово и Северск. Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь (в алфавитном порядке):

Номинация «Корпоративные коммуникации»

  • 1 миллиард взглядов: Coca-Cola на Универсиаде-2019, автор Алина Галицына, Новосибирск;
  • Блондинка на ТЭЦ, автор Полина Бурмага, Красноярск;
  • Как вызвать эмоции, работая со скучным продуктом: комплексное продвижение «умного» домофона, автор Дарья Чиркова, Новосибирск.

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

  • 25 главных, автор Ярослав Моргунов, Красноярск;
  • Возвращение легенды: новый бренд НГТУ НЭТИ, автор Зоя Сергеева, Новосибирск;
  • Фестиваль пляжного спорта и отдыха «Электронный Берег», автор Никита Гирин, Новосибирск.
  • S7 AirLounge, автор Никита Гирин, Новосибирск.

Номинация «Корпоративная социальная ответственность»

  • Деревенское ЭКО-молочко, автор Екатерина Семенова, Северск;
  • Трудовые отряды СУЭК, автор Марина Смирнова, Красноярск.
  • Фестиваль новой детской литературы «Другие книги», автор Анна Яковлева, Новосибирск.

Номинация «Коммуникация в благотворительности»

  • «Ешь. Делись. Люби!», автор Юлия Герцик, Красноярск;
  • Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах, автор Надежда Брянцева, Кемерово;
  • #этоживыефотомарафон, автор Никита Хнюнин, Новосибирск.

Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ»

  • Развитие системы раздельного сбора отходов в Новосибирске, автор Александр Волков, Новосибирск;
  • Фестиваль «48 часов Новосибирск». Как за один викенд сделать современное искусство видимым, автор Елена Носова, Новосибирск;
  • #сдайсвойстрах, автор Маргарита Логинова, Новосибирск.

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

  • Бабрбук, автор Дмитрий Мироманов, Иркутск;
  • Роялю здесь не место, автор Василий Торгашин, Красноярск;
  • GrelkaFest sun&ride music festival, автор Никита Гирин, Новосибирск.

Самую высокую оценку получила номинация «Развитие и продвижение территорий» – средний балл составил 603. Также в лидерах номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» – 600 баллов и «Маркетинговые коммуникации» – 574 балла. Средний балл в номинации «Коммуникации в благотворительности» составил 573, в «Корпоративной социальной ответственности» – 511, а в «Корпоративных коммуникациях» – 496 баллов. Максимум проекты могли получить 1100 баллов.

Участники шорт-листа выступят на завершающих мероприятиях премии 1 февраля в Новосибирске, где презентуют свои проекты на публичной защите. По итогам будут выбраны победители в номинациях, а также обладатель Гран-при, который автоматически попадет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник». Также 10 лучших проектов получат возможность участия в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Помимо лучших проектов, ежегодно выбирается победитель в специальной номинации «Мастер», которая присуждается руководителям и сотрудникам подразделений различных компаний, государственных, общественных организаций, которые реализуют значимые для отрасли проекты, развивают коммуникации и являются экспертами в сфере PR.

Шорт-лист номинации «Мастер» выбирает профессиональное сообщество через онлайн-голосование на сайте.

Три лучших кандидата по итогам опроса выступят на юбилейной церемонии премии, где и будет выбран победитель.

Участие в онлайн-голосовании принимают восемь номинантов:

  • Анастасия Гуливатенко, директор по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири», Красноярск;
  • Сергей Дубинцов, помощник генерального директора по региональной политике «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании», Красноярск;
  • Лидия Маркова, PR-специалист компании 2GIS, Новосибирск;
  • Дмитрий Мишин, руководитель службы управления брендом компании «Электронный город», Новосибирск;
  • Петр Пинтусов, заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс», Кемерово;
  • Илья Сураев, директор по развитию ООО «ТРК Прима-ТВ», Красноярск;
  • Ирина Шавшина, руководитель пресс-службы АО «Аэропорт Толмачево», Новосибирск;
  • Андрей Шутов, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, Иркутск.

Публичная защита проектов и завершающие мероприятия премии пройдут 1 февраля в апарт-отеле «Рамада Новосибирск».

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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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