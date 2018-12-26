Пять иркутских проектов участвуют в онлайн-голосовании премии «Серебряный Лучник»

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жюри региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь начинают онлайн-голосование за лучшие PR-проекты. От Иркутской области в нём участвуют пять проектов, сообщают организаторы.

С 30 октября дирекция Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь принимала заявки от коммерческих организаций, государственных учреждений, благотворительных фондов и физических лиц. Всего в дирекцию премии поступило 74 заявки, а к онлайн-голосованию был допущен 61 проект. Наибольшее количество проектов было подано из Новосибирской области и Красноярского края.

Онлайн-голосование за лучшие PR-проекты стартовало 27 декабря. В нем примут участие 21 проект из Новосибирской области, 13 из Красноярского края. Из Омской области поступило 8 заявок, по 5 проектов – из Кемеровской и Иркутской областей. Также в премии примут участие 4 проекта из Алтайского края и два проекта из Норильска. Новокузнецк, Томск и Железногорск представят по одному проекту.

В этом году заявки принимались в шести номинациях. Самыми популярными оказались номинация «Развитие и продвижение территорий» и «Маркетинговые коммуникации» – в них свои проекты представили по 13 участников. 12 проектов было подано в номинацию «Продвижение государственных, социальных и общественных программ», 11 – в номинацию «Корпоративные коммуникации». 8 заявок будут оценены членами жюри в номинациях «Корпоративная социальная ответственность» и 4 проекта в номинации «Коммуникации в благотворительности».

С 27 декабря 2018 года по 10 января 2019 года будет проходить онлайн-голосование, в рамках которого 11 членов жюри оценят представленные на конкурс проекты. По результатам заочного голосования в каждой номинации будут выбраны три лучших проекта, которые войдут в шорт-лист Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь.

Лучшие проекты будут объявлены 14 января 2019 года. Те авторы, чьи проекты войдут в шорт-лист, публично представят их в Новосибирске 2 февраля. Члены жюри выберут один проект, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», которая ежегодно проходит в Москве. Кроме того, лучшие проекты из общего числа работ, представленных на конкурс, будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.