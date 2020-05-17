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Новости медиажизни в Иркутской области
18.05.2020

Активисты предлагают распространить на региональные СМИ меры господдержки бизнеса

Москва, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ОНФ предлагает распространить на региональные и местные СМИ меры государственной поддержки, реализуемые в отношении малых и средних предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

– Учредителем редакции региональных и местных СМИ довольно часто выступают некоммерческие организации или просто физические лица, что не позволяет им соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства и претендовать на соответствующие уже действующие меры поддержки со стороны государства, – отметила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко. – Вместе с тем, надо понимать, что основным источником доходов таких СМИ являлась реклама, причем реклама, заказчиком которой выступал тот же самый бизнес. Мы по линии Центра правовой поддержки журналистов ОНФ отмечаем падение объемов рекламы до 90% у отдельных СМИ: было 10 рекламных баннеров в месяц, а сейчас один или вовсе нет. С такой ситуацией столкнулись и печатные газеты, и сетевые ресурсы, и, как ни удивительно с учетом режима домашней самоизоляции, региональные и муниципальные телеканалы. Нам очевидна необходимость, и мы просим правительство обратить отдельное внимание на отрасль СМИ, принять необходимые меры поддержки с акцентом на независимые региональные и местные средства массовой информации, находящиеся сейчас на грани выживания.

По мнению экспертов, существует также возможность введения специальных дополнительных (узкоотраслевых) мер, которые помогли бы СМИ сохранить их хозяйственно-экономическую деятельность и продолжить выполнение их важной социальной роли. С целью изучения мнения представителей отрасли по этому поводу, ОНФ приглашает сотрудников региональных и местных СМИ ознакомиться с предложениями экспертов на https://onf.ru/opros_smi/ и в случае согласия оставить свой голос в поддержку данной инициативы. Итоговые предложения будут направлены ОНФ в правительство РФ и соответствующие органы власти.

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Активисты предлагают распространить на региональные СМИ меры господдержки бизнеса18.05.2020
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Москва, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ОНФ предлагает распространить на региональные и местные СМИ меры государственной поддержки, реализуемые в отношении малых и средних предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.
За фейк о коронавирусе суд оштрафовал жительницу Усолья-Сибирского на 30 тысяч рублей17.05.2020
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Усолье-Сибирское, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Усольчанка, распространившая недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, привлечена судом к административной ответственности.
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Иркутские абоненты «Ростелекома» в условиях самоизоляции стали больше пользоваться услугами связи16.05.2020
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-15-
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2020-05-14-10-25-11
Москва, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество IP-камер с удаленным хранением информации, которыми пользуются юридические лица. Об этом говорится в отчете по исследованию рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения.
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СМИ: хакеры 9 мая атаковали сайт «Бессмертного полка онлайн»13.05.2020
2020-05-13-09-12-04
Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта. Об этом сообщает «NGS.RU» со ссылкой на руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артема Хуторского.
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Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты рассуждают на тему градоуправления и считают государственные деньги. Социальные сети заняты толкованием слов и обсуждением правового режима в стране.
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Обзор мировых СМИ: климат, пожары и метеорит10.05.2020
2020-05-09-19-27-18
Интернет, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы климата, лесные пожары и новая теория о тунгусском метеорите. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На площадке экосистемы Сбербанка в онлайн-кинотеатре ОККО 9 и 10 мая  состоится бесплатный праздничный концерт, приуроченный к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В канун празднования 75-ой годовщины Великой Победы Иркутский областной кинофонд представляет документальный проект «Голоса Победы» режиссера Марии Кельчевской. В ленту вошла серия интервью с участниками Великой Отечественной войны, детьми войны и узниками концлагерей. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
Tele2 предлагает иркутянам принять участие в «Бессмертном полку» через мобильное приложение08.05.2020
2020-05-08-06-01-52
Иркутская область, Интернет, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 поддержала всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая в 2019 году собрала более десяти миллионов человек. Tele2 запустила серию stories в своем приложении «Мой Tele2», посвященную онлайн-шествию в память о Великой Отечественной войне. Так оператор напомнил своим абонентам о возможности принять участие в проекте, несмотря на режим всеобщей самоизоляции.
МТС: волонтёры прочитают детям рассказы о войне к 75-летию Победы08.05.2020
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Москва, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  МТС запустила пятидневный марафон чтения стихов и рассказов о войне, приуроченного к празднованию 75-летия Победы. Акцию инициировали волонтеры, которые уже больше месяца читают детям из всех регионов России сказки на ночь в рамках проекта «В сказку – из дома», организованного компанией МТС, Российским движением школьников и Российской государственной детской библиотекой.
МТС добавила в сервис #БудьДома бесплатную музыку и продлила действие пакета07.05.2020
Интернет, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС продлила возможность подключить до конца мая пакет сервисов для организации жизни и досуга для всех, кто вынужденно остается дома. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Киберспорт на самоизоляции: число игроков на Cyberhero Tele2 выросло более чем в два раза07.05.2020
-cyberhero-tele2-
Интернет, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 зафиксировала прирост активных пользователей киберспортивного портала Cyberhero в 2,3 раза после введения в России карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Жителям Приангарья предлагают в этом году выкладывать фото с георгиевскими ленточками в соцсети07.05.2020
2020-05-07-03-12-54
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2020 году в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство по молодежной политике Иркутской области.
Иркутян приглашают на онлайн-встречу с режиссером Анастасией Зверьковой06.05.2020
2020-05-06-05-22-56
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд представляет творческую встречу с режиссером, сценаристом и членом Союза кинематографистов РФ Анастасией Зверьковой. Она пройдет 10 мая в 20:00 на официальном Youtube-канале кинофонда, сообщают организаторы.
Выход сериала об ангарском маньяке запланирован на осень 2020 года06.05.2020
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Ангарск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Выход сериала об ангарском маньяке Михаиле Попкове запланирован на осень 2020 года.
В Иркутске сняли «карантинный клип» в поддержку людей, которые трудятся во время самоизоляции03.05.2020
2020-05-03-08-30-57
Иркутск, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский режиссер Сергей Дубас снял «карантинный клип» в поддержку людей, которые трудятся во время самоизоляции. Героями видео стали обычные жители города: врачи, полицейские, спасатели, кассиры, пекари, электромонтеры и другие представители важнейших профессий. Музыку и текст создали иркутские музыканты.
Обзор мировых СМИ: мечты о путешествиях, гипотеза о миграции и теория о поджоге03.05.2020
2020-05-02-11-10-21
Интернет, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Новая история о Транссибе, как древние люди пробирались в Западную Сибирь и кто подозревается в поджоге леса на севере Иркутской области. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Число заказов SIM-карт Tele2 в Иркутской области на дом выросло в 5,5 раз01.05.2020
-sim-tele2-55-
Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 зафиксировала пятикратный рост числа заказов SIM-карт с доставкой на дом в период самоизоляции в Иркутской области. При выборе продуктового предложения клиенты отдают предпочтение тарифу «Мой онлайн». Получить свой заказ не выходя из дома, можно в 35 крупных и небольших населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Где проводили время жители Приангарья в апреле? МТС составила рейтинг самых качающих районов01.05.2020
2020-05-01-07-06-23
МТС проанализировала потребление мобильного интернет-трафика абонентами в Иркутске и пригороде и составил рейтинг самых качающих районов в апреле. В целом потребление мобильного интернета в регионе выросло на 20 процентов, голосовых услуг – на 15 процентов, пишет пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Tele2 продлила бесплатные мессенджеры за рубежом до 15 мая01.05.2020
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Москва, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 продлевает возможность бесплатно обмениваться в мессенджерах текстовыми сообщениями в международном роуминге. Услуга доступна в ряде стран мира, включая европейские, азиатские направления, Австралию и США. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
«Дом по другим правилам» от Tele2 – лучшее место для самоизоляции иркутян30.04.2020
2020-04-30-08-13-52
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 презентовал свои решения для тех, кто скучает в самоизоляции. Теперь благодаря новому цифровому проекту Tele2 пользователи смогут встречаться и общаться в «Доме по другим правилам», а также смотреть фильмы, лекции, вместе посещать концерты и готовить что-нибудь на кухне. На днях оператор провел онлайн-экскурсию по цифровому дому.
«Мумий Тролль» открыл серию «Карантинников» на МТС ТВ30.04.2020
2020-04-30-04-25-34
Интернет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС запустила программы онлайн-концертов «Карантинники» на платформе МТС ТВ. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Иркутянам покажут онлайн-выставку «Фронтовой портрет. Судьба солдата»30.04.2020
2020-04-29-14-35-41
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На официальном сайте Иркутского областного краеведческого музея с 1 мая представят выставку «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Экспозиция является совместным проектом Музея Победы (Москва) и Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
Студенты ИрГУПС запустили флешмоб «Скучаю по #вузкоторымягоржусь»29.04.2020
2020-04-29-08-08-02
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Студенты ИрГУПС запустили в сети флешмоб «Скучаю по #вузкоторымягоржусь». Об этом сообщает пресс-служба вуза.  
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников28.04.2020
2020-04-28-09-53-29
Иркутская область, Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: 50 оттенков ковида28.04.2020
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Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Даже второе пришествие Христа в наше время осталось бы незамеченным: пандемия подчинила себе все информационное пространство без остатка. В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты размышляют на темы кризисных отношений между народом и властью, а социальные сети… занимаются тем же самым.
Иркутян приглашают 30 апреля на онлайн-открытие фотовыставки «Воистину бессмертный!»28.04.2020
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Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском областном краеведческом музее 30 апреля состоится онлайн-открытие фотовыставки «Воистину бессмертный!» иркутского фотохудожника Анатолия Бызова. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Иркутский зоосад продолжает акцию по онлайн-кормлению животных27.04.2020
2020-04-27-03-23-28
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад 28 апреля снова проводит акцию «Вкусный вторник». На этот раз дистанционно покормить и получить персональную видеоблагодарность с демонстрацией кормления можно будет не только в отношении копытных и грызунов, но и хищников.
Обзор мировых СМИ: Байкал и древняя жуть26.04.2020
2020-04-25-16-43-48
Интернет, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Байкал с высоты птичьего полёта и в музыке, а также погребальные ритуалы скифов древней Сибири. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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