Рэпер Баста побывал на Байкале

Слюдянский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, побывал на озере Байкал. Об этом он сообщил в своём аккаунте в соцсети «Инстаграм».

– Иркутск. Байкал. Красота! Родина!!!! – написал исполнитель.

Отдохнуть на озере он заехал во время гастрольного тура: в Иркутске 10 июня исполнитель дал концерт.

Напомним, недавно актёр театра, кино и телевидения Максим Аверин искупался в озере Байкал. Там он побывал по дороге из Улан-Удэ в Иркутск.