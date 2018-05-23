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24.05.2018

Режиссер из Иркутска Анна Матисон ждет второго ребенка от Сергея Безрукова

Москва, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Очередное прибавление ожидается в семействе режиссера из Иркутска Анны Матисон и актера Сергея Безрукова. Эту новость артист опубликовал в своем «Инстаграме» 23 мая.

Дорогие мои, хорошие!!! Рады сообщить вам радостную новость!!!!! Мы с Аней снова ждём пополнение в семье!!!!!!! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать... так снова пополнение))))» – написал Сергей Безруков в комментарии к фотографии, где запечатлен вместе с женой.

На момент публикации эта новость собрала уже более 130 тысяч «лайков» от поклонников актера и свыше шести тысяч комментариев.

Напомним, первый совместный ребенок у пары родился летом 2016 года – дочь назвали Марией.

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