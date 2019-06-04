|Медиа
|05.06.2019
|
|
«Ростелеком» поздравил иркутских победителей сибирского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»
|
Иркутск, СФО, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» вручил дипломы и ценные подарки иркутским участникам регионального этапа восьмого конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который в этом году оператор проводит в партнерстве с компанией Ericsson. Мероприятие состоялось в иркутском отделении Союза журналистов России, сообщает пресс-служба компании.
Конкурс проходил по четырем основным номинациям: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». Кроме того, для участников конкурса представили две специальные номинации: «5G – платформа новых возможностей» и «Биометрия – путь к цифровой идентичности».
Иркутские журналисты стали победителями в двух номинациях: в «Радио и телевидение» победила работа Павла Степанова (ГТРК «Иркутск»).
«На этот конкурс я подавала работы несколько раз. В этом году победу мне принесли услуга «Видеонаблюдение» и моя собака Тимон», – отметила Ольга Брайт, которая пришла на награждение вместе с «соавтором» звездного поста чихуахуа Тимофеем.
Иркутяне стали призерами конкурса: второе и третье место в номинации «Социальные медиа» жюри присудило постам Елены Герасимовой. Первый – рассказ о том, как «Ростелеком» представил обновлённый бренд в мастерской Петра Фоменко, второй – видео поездки на беспилотном автомобиле в «Сколково».
Третье место среди журналистов радио и телевидения достался также корреспонденту ГТРК «Иркутск»
«Выстраивать эффективные отношения между людьми, предприятиями и организациями – одна из составляющих успешного ведения дела, – поздравляя победителей, отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В этом заключается смысл подобных конкурсов: мы видим свою работу с одной точки зрения, журналисты и блогеры позволяют взглянуть на неё с других ракурсов. Здесь есть возможность для роста бизнеса, которую мы планируем использовать в будущем».
Теперь иркутских победителей ждут следующий тур конкурса, который пройдет в июне в Москве, и возможность побороться на федеральном уровне за главный приз – поездку в штаб-квартиру компании Ericsson.