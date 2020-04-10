|Медиа
|10.04.2020
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Руслан Болотов стартовал с четвертого места в рейтинге первых лиц СФО в марте 2020 года
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Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов стартовал с четвертого места в рейтинге первых лиц областных центров СФО в марте 2020 года. Список подготовила компания «Медиалогия».
– «Новичком» рейтинга стал врио мэра города Иркутска Руслан Болотов. СМИ сообщали, что после добровольной отставки Дмитрия Бердникова, 17 марта Руслана Болотова назначили на должность вице-мэра и поручили временно исполнять обязанности мэра Иркутска, – сообщает Медиалогия.
Спикер городской думы Дмитрий Ружников потерял две позиции рейтинга и теперь находится на девятом месте. Тройку лидеров возглавляет глава Новосибирска Анатолий Локоть, за ним следуют мэр Томска Иван Кляйн и глава Барнаула Вячеслав Франк.