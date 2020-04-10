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10.04.2020

Руслан Болотов стартовал с четвертого места в рейтинге первых лиц СФО в марте 2020 года

Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов стартовал с четвертого места в рейтинге первых лиц областных центров СФО в марте 2020 года. Список подготовила компания «Медиалогия».

– «Новичком» рейтинга стал врио мэра города Иркутска Руслан Болотов. СМИ сообщали, что после добровольной отставки Дмитрия Бердникова, 17 марта Руслана Болотова назначили на должность вице-мэра и поручили временно исполнять обязанности мэра Иркутска, – сообщает Медиалогия.

Спикер городской думы Дмитрий Ружников потерял две позиции рейтинга и теперь находится на девятом месте. Тройку лидеров возглавляет глава Новосибирска Анатолий Локоть, за ним следуют мэр Томска Иван Кляйн и глава Барнаула Вячеслав Франк.

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Руслан Болотов стартовал с четвертого места в рейтинге первых лиц СФО в марте 2020 года10.04.2020
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Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов стартовал с четвертого места в рейтинге первых лиц областных центров СФО в марте 2020 года. Список подготовила компания «Медиалогия».
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2020-04-10-02-06-55
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2020-04-09-04-37-38
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Рейтинг пресс-служб различных организаций Приангарья опубликован на портале «Кто есть кто в Иркутске». Из 37 участников в тройку лидеров вошли руководители пресс-служб Заксобрания, СУ СКР и прокуратуры Иркутской области.
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Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В условиях пандемии коронавируса Международный женский медиафонд предлагает журналисткам, в том числе из Иркутской области, гранты суммой до двух тысяч долларов США.
Пенсионеров Приангарья приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2020»08.04.2020
2020-04-08-09-52-03
Иркутская область, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Стартовал приём работ на шестой Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2020», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
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Москва, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 продолжает поддерживать клиентов, которые не могут вылететь в Россию из-за ограничений авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. До конца апреля абоненты смогут бесплатно обмениваться в мессенджерах текстовыми сообщениями в международном роуминге даже при нулевом балансе, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
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Иркутск, 7.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты скучают по ушедшему главе иркутского минздрава и разбираются в актуальном государственном устройстве России. Социальные сети предлагают решительные федеративные реформы.
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Иркутск, 6.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянку уличили в распространении в сети недостоверных слухов, связанных с коронавирусом.
Обзор мировых СМИ: на передовой мира, в недрах тундры и глуши Сибири05.04.2020
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Интернет, 5.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Японцы звонят в колокола о Байкале, немцы рассказывают о тундре и причинах переехать в Сибирь. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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-smartmed
Интернет, 3.04.20 (ИА «Телеинформ»), - До 30 апреля срочные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров через телемедицинский сервис SmartMed будут доступны бесплатно без ограничений всем жителям России. Об этом сообщает пресс-служба ведущего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг МТС.
Дома как в офисе: «Ростелеком» помогает сибирякам работать дистанционно03.04.2020
2020-04-03-09-51-48
СФО, 3.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Ростелеком» зафиксировала рост запросов сибирских компаний по предоставлению сервисов и услуг, помогающих настроить удаленную работу. Дистанционный доступ сейчас особенно актуален в связи с распространением коронавирусной инфекции и переходом сотрудников на домашний режим работы в период вынужденной изоляции.
Свыше 10 фейковых новостей о коронавирусе в Приангарье распространили пользователи соцсетей03.04.2020
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Иркутская область, 3.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за последнюю неделю установлено более 10 фактов, когда пользователи мобильных приложений и социальных сетей получали текстовые и аудиосообщения с изложением недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции в регионе.
Tele2 предлагает абонентам в Приангарье полезные сервисы на период самоизоляции02.04.2020
tele2-
Иркутская область, Москва, 2.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает абонентам в Иркутской области и других регионах подключить полезные сервисы, которые помогут сохранить привычный быт и стиль жизни в период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
#БудьДома: МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет02.04.2020
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Tele2 начислит гигабайты абонентам Приангарья, сидящим дома31.03.2020
tele2-
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2020-03-31-03-27-07
Москва, 31.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Мегафон предоставил возможность абонентам старше 65 лет продолжать пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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2020-03-30-04-04-43
Усольский район, 30.03.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области установили личность распространителя фейковой информации о коронавирусе в соцсетях. Оказалось, что слухи распускает 20-летняя студентка из Усольского района.
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2020-03-28-05-20-59
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2020-03-28-04-54-38
Интернет, 28.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Найти сейчас в западной прессе материалы без упоминаний о коронавирусе крайне сложно. Но возможно! В новом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ» Телеинформ предлагает немного отвлечься от пандемии.
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Москва, 27.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Член фракции «Единая Россия», олимпийский чемпион Александр Легков запустил в социальных сетях флешмоб «Спасибо врачам» в поддержку медицинских работников.
Игорь Кобзев призвал глав муниципалитетов общаться с жителями в соцсетях27.03.2020
2020-03-27-08-14-36
Иркутская область, 27.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал глав муниципалитетов общаться с жителями в соцсетях.
«Ростелеком» запускает уникальный для видеосервисов страны тариф «Трансформер»27.03.2020
2020-03-27-06-24-34
Москва, 27.03.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» запускает в Wink уникальный для российских видеосервисов тариф «Трансформер». Идеальный пакет собрать просто – клиент может подключить только то, что он реально смотрит, и больше не переплачивать за десятки каналов, которые ему не нужны, пишет пресс-служба компании. В пакет уже включена коллекция российского и мирового кино и сериалов.
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи предпринимателям Приангарья в случае неоплаты счета27.03.2020
2020-03-27-03-48-25
Иркутская область, 27.03.20 (ИА «Телеинформ»), -  «Ростелеком» сделал шаг, направленный на защиту интересов компаний малого и среднего бизнеса в дни распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Клиенты МТС с заблокированными номерами смогут принимать входящие вызовы25.03.2020
Москва, 25.03.20 (ИА «Телеинформ»), - С 24 марта абоненты МТС – физические лица могут принимать входящие вызовы, когда на счете недостаточно средств и номер попал в блокировку. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Иркутян приглашают на презентацию фильма «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного Моря»26.03.2020
2020-03-25-10-33-44
Иркутск, 26.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают на презентацию фильма «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного Моря». Лента, снятая студией исторических фильмов «Мастерская Владимира Бокуна» при поддержке Международного фонда «Наука вокруг нас», входит в проект «100 имен Беларуси». В Иркутске показ организован белорусским клубом «Кривичи».
Лекцию «Научных weekend-ОВ» об умных и богатых прочитают 28 марта в режиме онлайн25.03.2020
2020-03-25-08-29-53
Иркутск, 25.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» продолжит свою работу в режиме онлайн. Об этом сообщают организаторы.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Иркутский юмор, сказка о потерянной нефти и Конституция для других25.03.2020
-facebook-
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Москва, 23.03.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС в целях поддержки абонентов, оказавшихся в сложном положении из-за эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ, с 20 марта 2020 года обнуляет стоимость звонков на ряд номеров.
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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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