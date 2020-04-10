Руслан Болотов стартовал с четвертого места в рейтинге первых лиц СФО в марте 2020 года

Москва, 27.03.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» запускает в Wink уникальный для российских видеосервисов тариф «Трансформер». Идеальный пакет собрать просто – клиент может подключить только то, что он реально смотрит, и больше не переплачивать за десятки каналов, которые ему не нужны, пишет пресс-служба компании. В пакет уже включена коллекция российского и мирового кино и сериалов.