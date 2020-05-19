Руслан Болотов стартовал со второго места в рейтинге глав столиц регионов СФО по упоминаемости в соцмедиа

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Руслан Болотов в апреле занял второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО, сообщает Медиалогия.

Напомним, депутаты городской думы в апреле избрали Руслана Болотова на должность мэра Иркутска. Также СМИ сообщали, что Руслан Болотов поручил комитету по управлению муниципальным имуществом проработать меры поддержки предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Центрального рынка. Помимо этого, мэр Иркутска Руслан Болотов, врио губернатора Игорь Кобзев и главный архитектор областного центра Сергей Александров обсудили перспективы развития дорожной инфраструктуры областного центра.

Тройку лидеров возглавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, третье место заняла омская градоначальница Оксана Фадина. Аутсайдером рейтинга в апреле был председатель совета депутатов Абакана Альберт Тупикин.

«Новичком» рейтинга стал председатель думы Иркутска Евгений Стекачев, который был избран на этот пост после отставки предыдущего спикера Дмитрия Ружникова. Он занял девятое место из 20.