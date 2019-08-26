Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений

Москва, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки, в рамках которой Сбербанк инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно, сообщает пресс-служба банка. Сбербанк инвестировал в капитал медиагруппы (cash-in инвестиции) – денежные средства пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ. В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group (ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital). В периметр сделки вошли онлайн кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, в числе которых – Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис «Рамблер.Касса» и другие, а также кинотеатр «Художественный». Ежемесячное число уникальных пользователей цифровых активов Rambler Group составляет на данный момент 56 млн человек. Структура корпоративного управления предусматривает создание совета директоров, в который войдут: • Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка; • Андрей Ванин, старший вице-президент, директор по развитию экосистемы Сбербанка; • Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка; • Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка; • Александр Мамут, основатель и основной бенефициар фонда A&NN; • Денис Леонтьев, генеральный директор КБ «Стрелка»; • Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group; • Екатерина Лапшина, CEO и основатель Era Capital; • Рафаэль Абрамян, CEO Rambler Group. Председателем совета директоров будет избран Лев Хасис. Должность предполагает ежегодное ротирование: следующим председателем совета директоров будет Александр Мамут. После закрытия сделки руководить Rambler Group в должности CEO продолжит Рафаэль Абрамян. Совет директоров будет отвечать за стратегию развития медиагруппы, определять приоритетные направления развития. – Партнерство с Rambler Group позволяет нам сформировать ядро экосистемы в области контента, развлечений и медиа. На его основе мы будем в дальнейшем запускать дополнительные сервисы для наших клиентов, обеспечивая их эксклюзивным контентом, предложениями и сервисами, максимально приближенными к индивидуальным предпочтениям, – говорит Лев Хасис. – Интеграция в экосистему Сбербанка открывает перед Rambler Group доступ к огромной аудитории. Мы уверены, что она оценит качественный информационный и развлекательный контент и удобные сервисы, которые позволяют организовать свое свободное время, и рассчитываем, что партнерство позволит еще больше увеличить высокие темпы роста, которые демонстрируют наши ключевые бизнес-направления. Так, количество подписчиков Okko за год выросло почти на 120%, с апреля 2019 года – на 30%, что было связано с совершенствованием продуктового предложения и запуском в рекордные сроки проекта по трансляциям матчей Английской премьер-лиги. Аудитория медиапроектов за год увеличилась на 28%, – отметил Рафаэль Абрамян. Компании уже реализовали ряд совместных проектов, в рамках которых клиентам Сбербанка в цифровых (Сбербанк Онлайн) и офлайн-каналах (сеть отделений) были предложены специальные условия пользования контентом онлайн-кинотеатра Okko в действующих и новых банковских продуктах. В частности, при оплате месячной подписки на Okko цифровой картой Сбербанка клиент получает второй месяц подписки в подарок. Бонусы СПАСИБО можно обменять на купоны и получить подписки на фильмы, сериалы или матчи Английской премьер-лиги. Посетители московских отделений Сбербанка могли познакомиться с Okko, установить приложение и активировать бесплатный ознакомительный период. В настоящее время планируется масштабирование данного проекта на отделения в крупнейших городах. Еще одно направление сотрудничества банка и Rambler Group – развитие информационного и видеоконтента, который будет использоваться в рамках экосистемы Сбербанка. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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