Сенатора-коммуниста от Иркутской области Вячеслава Мархаева обвинили в нападении на журналистов

Москва, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи начали проверку по заявлению журналистов РЕН ТВ, сообщивших о конфликте с членом Совета Федерации от Иркутской области Вячеславом Мархаевым. Об этом РИА Новости сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Согласно заявлению РЕН ТВ, корреспондент Евгения Могилевская попросила правоохранителей привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство. Как говорится на сайте канала, инцидент произошел, когда съёмочная группа задала Вячеславу Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу, оператор получила ушиб, а корреспондент – вывих руки.

В свою очередь, сенатор заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство. Сенатор связал инцидент с тем, что он баллотируется на пост мэра Улан-Удэ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в поддержку Вячеслава Мархаева.

Напомним, Вячеслав Мархаев стал сенатором от Иркутской области в 2016 году по предложению губернатора региона Сергея Левченко. Вячеслав Мархаев тогда отмечал, что, несмотря на то, что теперь будет представлять в Совете Федерации другой регион, он продолжит лоббировать интересы Бурятии.