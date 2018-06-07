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08.06.2018

Сергей Брилка по итогам мая поднялся на третью позицию в рейтинге глав ЗС субъектов РФ

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель областного парламента Приангарья Сергей Брилка по итогам мая поднялся на третью позицию в медиарейтинге глав законодательных органов регионов РФ.

Об этом сообщает Медиалогия. Напомним, месяцем ранее Сергей Брилка занимал четвертое место.

В частности, в мае в СМИ активно упоминалось, что Сергей Брилка вошел в состав попечительского совета Иркутского государственного университета. Также сообщалось, что он опроверг участие в выборах в ЗС Иркутской области от партии «Единая Россия» бывшего губернатора Сергея Ерощенко. Помимо этого, Сергей Брилка встретился с делегациями ветеранов Великой Отечественной войны муниципальных образований региона на торжественном праздничном приеме губернатора Иркутской области, посвященном 73-ей годовщине Победы.

Первое место рейтинга стабильно занимает спикер ЗС Кемеровской области Аман Тулеев, на второе место в мае вырвался, поднявшись сразу на пять пунктов, председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

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