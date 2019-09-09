Сергей Левченко опустился на 12 место среди губернаторов РФ в медиарейтинге по итогам августа

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На этой неделе иркутские колумнисты, все как один, обратили внимание на календарь. Для одних День Знаний оказался поводом для оптимизма, другие вспомнили о 1 сентября в нетрадиционном контексте. Увлеченные борьбой с несправедливостью социальные сети о школе и вовсе не вспоминали.