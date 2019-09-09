|Медиа
|10.09.2019
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Сергей Левченко опустился на 12 место среди губернаторов РФ в медиарейтинге по итогам августа
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Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко опустился на 12 место среди губернаторов РФ в медиарейтинге по итогам августа. Глава региона потерял восемь пунктов.
Соответствующую аналитику на основании упоминаемости в СМИ подготовила «Медиалогия».
Однако среди глав регионов СФО Сергей Левченко по-прежнему удерживает лидирующие позиции. За ним идет губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Кемеровской области Сергей Цивилев.
Лидерство Сергея Левченко все также связано с катастрофическими паводками, которые случились в Иркутской области летом 2019 года. В августе к информационной повестке добавился также скандал с пресс-секретарем губернатора Ириной Алашкевич. СМИ сообщали, что Сергей Левченко инициировал служебную проверку в отношении чиновницы.