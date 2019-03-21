Сергей Левченко в феврале по упоминаемости в соцмедиа опустился на одну позицию вниз

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в феврале 2019 года потерял одну позицию в ТОП-20 глав субъектов РФ по упоминаемости в соцмедиа. Теперь губернатор занимает седьмое место.

Как сообщает «Медиалогия», Сергей Левченко упоминается в социальных медиа 27,97 тысяч раз.

В тройке лидеров февраля, как и в январе, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На последнем месте в первой двадцатке – глава Владимирской области Владимир Сипягин.