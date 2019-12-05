Сергей Левченко в ноябре потерял четыре позиции в медиарейтинге губернаторов регионов Сибири

Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ноябре 2019 года занял пятое место в медиарейтинге глав субъектов СФО, потеряв за месяц сразу четыре позиции, сообщает «Медиалогия».

Несмотря на то, что у главы Приангарья наибольшее количество упоминаний по Сибири – 7309, – его медиаиндекс составил 21 тысячу 134,7. Первые три места рейтинга заняли губернаторы Алтайского края, Кемеровской и Омской областей – Виктор Томенко, Сергей Цивилев и Александр Бурков соответственно. На последнем месте среди глав регионов СФО – губернатор республики Алтай Олег Хорохордин.

В общероссийском медиарейтинге у Сергея Левченко – 29-е место. В этом списке он за месяц опустился на 17 пунктов. Возглавляли рейтинг в ноябре главы Москвы и Санкт-Петербурга – Сергей Собянин и Александр Беглов, замкнул тройку лидеров губернатор Московской области Андрей Воробьев. Место аутсайдера за собой сохранил глава Чукотки Роман Копин.