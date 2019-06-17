Сергей Сокол в мае удерживает позиции в ТОП-10 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ

Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2019 года отменяется плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее «Ростелеком» уже обнулил стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений. Об этом сообщает пресс-служба компании.