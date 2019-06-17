|Медиа
|18.06.2019
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Сергей Сокол в мае удерживает позиции в ТОП-10 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ
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Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в мае 2019 года сохранил за собой девятое место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ, сообщает Медиалогия.
Медиаиндекс спикера регионального парламента в прошлом месяце составил 4589.
Лидерами майского рейтинга стали Вячеслав Макаров, Фарид Мухаметшин и Алексей Шапошников, возглавляющие законодательные органы Санкт-Петербурга, Татарстана и Москвы соответственно. В числе аутсайдеров – Александр Лутовинов, Александр Маслов и Магомет Яндиев. Они председательствуют в законодательных органах Ненецкого и Чукотского АО и Ингушетии соответственно.