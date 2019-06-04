Сергей Зверев не согласен со штрафом за пикет в защиту Байкала – апелляцию рассмотрят 28 июня

Москва, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Скандально известный шоумен и стилист Сергей Зверев подал апелляцию, не согласившись с назначенным ему 15-тысячным штрафом за пикет в защиту озера Байкал. Заседание суда пройдет 28 июня, сообщила звезда в своем аккаунте в Инстаграме.

Напомним, в мае этого года Тверской суд Москвы выписал Сергею Звереву штраф.

На заседание по поводу своего одиночного пикета в защиту Байкала стилист явился в той же короне, в которой стоял у Кремля с плакатом, выступая против строительства завода по розливу воды в Култуке.