Сергей Зверев снова съездил отдохнуть на Байкал

Иркутская область, Бурятия, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Известный стилист Сергей Зверев в очередной раз провел отпуск на своей малой родине в окрестностях озера Байкал. Подробности отдыха звезда выложила в своем инстаграм-аккаунте.

«Все люди как люди, дрыхнут, я ж – суперзвезда! А на Байкале – утро! Не спи, вставай, кудрявая!» – прокомментировал он один из серии видеороликов.

Стилист побывал как в поселке Култук Слюдянского района, где родился, так и в селе Гужиры Тункинского района Бурятии.

Стоит отметить, звезда шоу-бизнеса летает на малую родину практически ежегодно.