Шашлык подождет: «МегаФон» рассказывает, зачем нужен интернет на даче

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Как провести лето на даче и не остаться в информационной изоляции, рассказывают специалисты «МегаФона». Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, проводной интернет на садовых участках и в отдаленных районах обычно отсутствует. Выход из ситуации – пользоваться мобильным интернетом. Тем более что сейчас он есть как в городах, так в поселках и деревнях Иркутской области. Так, «МегаФон» значительно расширил зону действия сети четвертого поколения в Приангарье, охватив шесть новых районов. Куда бы ни отправились жители Иркутской области этим летом – в Байкальск, Слюдянку, Шелехов, поселки Листвянка Иркутского района, Усть-Орда Эхирит-Булагатского района и, конечно же, популярные у иркутян дачные направления по Байкальскому, Александровскому и Мельничному трактам, – везде их будет сопровождать высокоскоростной 4G интернет от «МегаФона». Мобильный интернет на даче становится незаменимым во многих вопросах: найти советы по уходу за огородом, идеи для ландшафтного дизайна, рецепты блюд на гриле, поделиться своими достижениями в соцсетях, послушать музыку онлайн и, конечно, отдохнуть под просмотр любимого фильма или сериала. По данным телеком-аналитиков, с приходом тепла иркутяне стали чаще смотреть фильмы онлайн именно за городом. В погожие выходные дни интернет-трафик за городской чертой вырастает в 2,5 раза. Не пропустить важную спортивную трансляцию, смотреть фильмы, сериалы и передачи в любом месте, где есть связь оператора, позволит приложение «МегаФон.ТВ». – Современные средства связи и гаджеты позволяют жителям мегаполиса оставаться на связи с внешним миром и далеко за его пределами. Поэтому сегодня отдых на даче не подразумевает информационную изоляцию, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – Абоненты «МегаФона» могут не только пользоваться мобильным интернетом, находясь за городом, но и смотреть любимые сериалы и фильмы через приложение «МегаФон.ТВ», читать газеты с журналами в приложении «МегаФон.Киоск», а также слушать любимую музыку с помощью «МегаФон.Музыка». При этом мы готовы предоставлять нашим абонентам высоко качество связи и лучший сервис в любое время года». СПРАВКА: ПАО «МегаФон» – один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это девять субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: республика Бурятия, республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкальск

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