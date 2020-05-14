СМИ: хакеры 9 мая атаковали сайт «Бессмертного полка онлайн»

Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта. Об этом сообщает « NGS.RU » со ссылкой на руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артема Хуторского.

– Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что этот перечень будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник, – заявил Артем Хуторской.

Атаки хакеров начались ранним утром 9 мая. С 6 до 9 утра (мск) на сайт поступило более 90 миллионов запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы, а сайт акции оказался под угрозой отключения и некоторое время был недоступен для пользователей.

Как рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, служба безопасности отладила процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

– 646 уникальных IP-адресов использовали для атак, где-то 64% – это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% – территория Северной Америки и 3% – Азии. Были атаки и с территории РФ, – уточнила она.

В 11:00 (мск) произошла еще одна масштабная атака аналогичной мощности на сайт трансляции шествия, но серьезно на работоспособность сайта она не повлияла.

В этом году из-за эпидемиологической обстановки общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла онлайн. Всего на участие в ней поступило около 3 миллионов заявок.

– Я считаю, что это не чья-то злая шутка, это целенаправленная спланированная работа. С этим нужно обязательно разбираться и вести жесточайшую борьбу. Возможно, людям, которые сделали такую подлость, заплатили. Скорее всего, они не имею таких убеждений, их купили, и они делают грязное дело. Это оскорбляет историю, наш народ и 27 миллионов погибших. Следственный комитет обязательно должен провести разбирательство, – комментирует заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области Виктор Спирин. – В этом году «Бессмертный полк» прошел в другом формате из-за пандемии коронавируса. Онлайн-формат дал возможность анонимно сделать подлость. Если бы мероприятие проходило традиционно, это нереально в нашем государстве, чтобы в колонне с портретами победителей несли бы портреты нацистов. Это исключено! Я больше чем уверен.

Он также заявил, что стремление переписать историю и умалить значение Советского Союза и его граждан в Победе – это преступная деятельность, с которой нужно адекватно и соответствующим образом бороться.