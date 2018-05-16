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17.05.2018

СМИ Приангарья, имеющие госучредителя, обяжут бесплатно оказывать информподдержку НКО

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Средства массовой информации Иркутской области, у которых учредителем или соучредителем является областной орган госвласти, обяжут бесплатно оказывать информподдержку НКО.

Соответствующий законопроект принят на сессии Законодательного собрания Приангарья в первом чтении. Автором законопроекта «О внесении изменений в статью 15 Закона Иркутской области «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» выступил председатель комиссии по регламенту, мандатам и депутатской этике Эдуард Дикунов.

По его словам, речь идет о содействии СМИ в производстве и распространении социальной рекламы и информационных материалов о деятельности социально ориентированных НКО, а также о предоставлении площади для публикаций о деятельности таких НКО в печатных средствах массовой информации, учредителями или соучредителями которых являются органы государственной власти области.

Законопроект одобрен депутатами в первом чтении.

Также на сессии принято постановление по итогам обсуждения информации о состоянии, проблемах и перспективах социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Иркутской области за 2017 год.

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