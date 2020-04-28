Студенты ИрГУПС запустили флешмоб «Скучаю по #вузкоторымягоржусь»

Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Студенты ИрГУПС запустили в сети флешмоб «Скучаю по #вузкоторымягоржусь». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На протяжении месяца, что длится дистанционное обучение, ребята выкладывают в сториз в инстаграм фотографии университета и все, что с ним связано – селфи во время учебы, встречи с одногруппниками, культурно-массовые и спортивные мероприятия,в которых пользователи принимали участие, снимки конспектов и чертежей.

На каждом фотографии указывают официальный хештег иркутского транспортного вуза #вузкоторымягоржусь и пишут несколько слов о том, как соскучились по альма-матер. К слову, в флешмобу присоединились не только нынешние студенты, но также выпускники ИрГУПС и филиалов разных годов.

С 17 марта студенты университетского комплекса находятся на дистанционном обучении в связи с мерами профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Накануне ректор Сергей Каргапольцев сообщил, что майская сессия для части обучающихся ИрГУПС пройдет в онлайн-режиме.

Студенты будут сдавать экзамены с помощью сервисом университетской цифровой среды. Для удобства преподавателей и обучающихся в вузе создан сервис удаленных помощников, так называемых, цифровые волонтеры. Это студенты выпускных курсов IT-специальностей ИрГУПС. Они оказывают техническую и технологическую поддержку во время дистанционного обучения, а также на время сессии.