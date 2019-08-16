«Телеинформ» сохранил лидерство в рейтинге цитируемости региональных СМИ

Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Информационное агентство «Телеинформ» по итогам второго квартала 2019 года сохранило первое место в рейтинге медиаресурсов Иркутской области, подготовленном компанией «Медиалогия».

Индекс цитируемости «Телеинформа» составил 45,90. Это в 1,7 раз больше, чем у ИА «Иркутсмедиа», занявшего второе место. Это информагенство, кстати, улучшило свои позиции, поднявшись на две строчки вверх по сравнению с первым кварталом. На третьем месте – ГТРК Иркутск. Также в ТОП-5 – ИА Ирсити и портал Irk.ru.

Меньше всего в Иркутской области цитируют ИА «Тайшет24», который за квартал потерял шесть позиции, «Восточно-Сибирскую правду» (-10 строчек) и ИА «ИркСиб», которое опустилось на четыре строчки.

Полный рейтинг можно посмотреть на сайте «Медиалогии» .