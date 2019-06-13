«Телеинформ» стал лидером рейтинга цитируемости СМИ Иркутской области





Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Информационное агентство «Телеинформ» по итогам первого квартала 2019 года заняло первое место в рейтинге медиаресурсов Иркутской области, подготовленном компанией «Медиалогия».

Индекс цитируемости «Телеинформа» составил 41,75. Это в 1,6 раз больше, чем у ГТРК Иркутск, занявшей второе место. Замыкает тройку лидеров портал Irk.ru. На четвёртом мете – Иркутскмедиа, это информагенство несколько лет возглавляло рейтинги «Медиалогии». Также в ТОП-5 – ИА Ирсити.

Меньше всего в Иркутской области цитируют РИА Сибирские новости, газеты «Байкальские вести» и «Аргументы и факты – Иркутск».

Полный рейтинг можно посмотреть на сайте «Медиалогии» .