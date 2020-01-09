Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ТПП Восточной Сибири приглашает представителей СМИ принять участие в конкурсе деловой журналистики по итогам 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России. В 2020 году конкурс пройдет в 26 раз.

Целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

Основные темы представленных на конкурс работ должны быть связаны с современным состоянием экономики России и ее отдельных отраслей, реализацией приоритетных национальных проектов, осуществлением эффективной промышленной политики и ГЧП, особенностями экономического развития нашего региона, ролью малого и среднего бизнеса в экономике России, социальной ответственностью бизнеса и этикой предпринимательства и так далее.

Конкурс деловой журналистики традиционно проводится в два этапа. На региональный этап, который в Иркутской области проводит Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, заявки принимаются до 1 февраля 2020 года. К федеральному этапу конкурса допускаются журналисты, прошедшие региональный этап конкурса, заявки на него подаются до 1 марта 2020 года.

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» состоится в апреле 2020 года в Москве. Победители конкурса получают дипломы ТПП РФ и Союза журналистов России, а также ценные призы.

Более подробная информация о конкурсе, полный перечень номинаций и требования к предъявляемым журналистским работам размещены по ссылке: http://jurec.tpprf.ru/

Контакты по условиям регионального этапа: 8 (3952) 200-950, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .