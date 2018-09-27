Цвет интернета жаркий: жители Иркутской области провели лето-2018 в интернете

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Летом хочется не только отдыхать, но и активно делиться своими эмоциями и впечатлениями в социальных сетях и мессенджерах. Подтверждает это и статистика «МегаФона». В летние месяцы 2018 года абоненты оператора из Иркутской области «качали» на 20% больше, чем в начале года. Как сообщает пресс-служба компании, объем мобильного интернет-трафика, прокачанного клиентами оператора из Иркутской области, вырос почти в два раза по сравнению с летом 2017 года. Голосовой трафик при этом остался на уровне прошлого года, что в очередной раз подтверждает, что абоненты все больше «уходят в Сеть». Наиболее активно жители Иркутской области занимались интернет-серфингом в августе 2018 года, который опередил июнь по этому показателю на 10%. В августе абоненты «МегаФона» из Приангарья прокачали такой объем интернет-трафика, который можно сравнить с 945 млн фотографий. Активно «серфить» в интернете и не переживать за то, что закончится трафик абоненты «МегаФона» могут, подключившись к одному из тарифов линейки «Включайся». Кстати, с 27 августа интернет на этой линейке и вовсе стал безлимитным. Воспользоваться им можно на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум», а также «Включайся! Слушай». Для этого действующим клиентам в личном кабинете нужно будет подключить опцию бесплатно. Новым абонентам ничего подключать не придется — безлимитный интернет уже будет внутри тарифов. – Делиться яркими впечатлениями в прямом эфире – такую возможность сегодня нам дает быстрый мобильный интернет. Летом всегда происходит больше интересных событий, фестивалей, выездов на природу и прогулок по любимым городским местам, поэтому и отправлять фотографии в мессенджерах и размещать в соцсетях хочется в два раза больше, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – Чтобы наши абоненты свободно пользовались всеми возможностями современной мобильной связи, мы регулярно проводим работы по модернизации оборудования и расширению емкости сети и карты покрытия в Иркутской области. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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