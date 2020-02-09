|Медиа
|10.02.2020
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Юных жителей Приангарья приглашают поучаствовать в Байкальском фестивале детских фильмов «Чистый взгляд»
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Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 24 по 26 марта 2020 года пройдет национальный этап третьего Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд».
Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», к участию в фестивале приглашаются детские теле-, видео-, мульт-, медиа- и кинообъединения, видеолюбители в возрасте до 18 лет, руководители творческих коллективов.
По информации организаторов, поучаствовать в мероприятии можно дистанционно, прислав свою работу. Кроме того, для очного участия в фестивале наличие работ не обязательно: можно принять участие в обучающих семинарах, просмотрах фестивальных фильмов.
Всем участникам фестиваля выдаются сертификаты, лучшие работы будут отмечены дипломами лауреата. Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны.
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