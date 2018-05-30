В Ангарской воспитательной колонии сняли мультфильм о вреде «спайса»

Ангарск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Пластилиновый мультфильм о вреде курительных смесей сняли подростки в Ангарской воспитательной колонии. Герой видеоролика курит «спайс» и под его воздействием совершает преступление. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, в съемках мультфильма «День прошлой жизни» принимали участие восемь воспитанников, им помогала начальник психологической лаборатории Ангарской ВК Оксана Пашкевич. Вылепленных персонажей разместили в картонных декорациях, а в самых страшных сценах использовали флуоресцентный пластилин и ультрафиолетовую лампу. Затем отдельные кадры совместили в видеоредакторе, озвучили ролик и в титры поместили статистические данные о вреде спайса. Мультфильм «День прошлой жизни» – Каждый год в России из-за употребления спайса погибают восемь тысяч человек, в это число входят и жертвы преступлений. Под действием наркотика можно не осознавать свои поступки, и в мультфильме мы хотели рассказать об этом, предупредить, чтобы люди не совершали таких ошибок, – говорит один из воспитанников. СПРАВКА: В Ангарской воспитательной колонии содержится 41 подросток в возрасте от 14 до 18 лет. Все они до осуждения жили на территории Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края. На территории колонии действуют средняя общеобразовательная школа и профессиональное училище. Для наиболее эффективной ресоциализации воспитанников казенное учреждение на постоянной основе сотрудничает с уполномоченными по правам ребенка, комиссиями по делам несовершеннолетних, профильными министерствами, благотворительными организациями трех регионов. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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