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04.02.2020

В интернете опубликовано видео о производстве самолета МС-21 на Иркутском авиазаводе

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» опубликовала на своем YouTube-канале новое видео из серии «МС-21. Мир самолетов 21 века».

Как сообщает пресс-служба компании, эта история рассказывает о производстве самолета МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе.

Заместитель технического директора предприятия Николай Медведев отмечает, что современные технологии обеспечивают высочайшую точность производства деталей лайнера и его сборки.

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В интернете опубликовано видео о производстве самолета МС-21 на Иркутском авиазаводе04.02.2020
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Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» опубликовала на своем YouTube-канале новое видео из серии «МС-21. Мир самолетов 21 века».
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Интернет, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Преодолеть 6 тысяч километров ради ледяной воды, устроить «морозный» перформанс и закрыть границы на замок. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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Tele2 сохраняет лидерство по темпам строительства сетей в России30.01.2020
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Москва, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 снова обогнала конкурентов по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Об этом свидетельствует исследование Роскомнадзора по динамике развертывания сетей за 2019 год. Общее число РЭС Tele2 за отчетный период увеличилось на 23%.
«Ростелеком» готов предоставлять мобильную связь в малонаселённых пунктах Иркутской области30.01.2020
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Москва, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон запустил обновленный сервис «Цифровой юрист», который избавит операционный персонал крупных компаний от рутинных задач, занимающих до 70% рабочего времени. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На портале информационно-методической и образовательной поддержки патриотического воспитания в Иркутской области patriot38.ru создали исторический интернет-квест «Бессмертный Сталинград».
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2020-01-28-04-02-34
СФО, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «ГМК «Норильский никель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, а также один из крупнейших в мире производителей платины и меди – в шестой раз стал генеральным партнером региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь.
Иркутян приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Наш мир – мир без войны»27.01.2020
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Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Наш мир – мир без войны», который проводится по двум номинациям – социальный плакат и социальный видеоролик. Конкурс организует и проводит прокуратура Иркутской области.
Обзор мировых СМИ: иркутский «дом-айсберг», фрирайд в Сибири и добро пожаловать в Якутск25.01.2020
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Аналитики: Tele2 – самый быстрорастущий оператор в мире25.01.2020
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Москва, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 является самым быстрорастущим зрелым оператором в мире. Заключение сделано на основе банка данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Первая конституция, секреты правительства и новая звезда культуры24.01.2020
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Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Бердников занял четвертую строчку медиарейтинга первых лиц городов СФО по итогам 2019 года. В сравнении с итогами 2018 года упоминаемость мэра Иркутска в СМИ увеличилась на одну позицию. Исследование подготовили эксперты Медиалогии.
Концерт Би-2 в Иркутске могут перенести из-за чемпионата мира по бенди, организаторы запустили опрос в соцсетях23.01.2020
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Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт Би-2 в Иркутске, намеченный на 29 марта, могут перенести на другой день. Организаторы запустили опрос в социальных сетях, какие дата и время были бы удобнее для иркутян. Перенос концерта возможен из-за чемпионата мира по хоккею с мячом, который также запланирован на 29 марта.
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2020-01-22-10-00-49
Антарктида, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС стал первым российским оператором, установившим базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Сеть мобильной связи стандарта GSM развернута на территории Российской антарктической станции Прогресс и обеспечивает голосовой сотовой связью сотрудников и гостей станции. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
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2020-01-22-07-20-33
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2020-01-20-09-12-13
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Tele2 показывает по ТВ социальный ролик о пожилых людях и интернете20.01.2020
tele2-
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Обзор мировых СМИ: необычный лёд, «крёстный отец поездов» и чешский фотограф – о Сибири19.01.2020
2020-01-18-14-19-54
Интернет, 19.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Самого необычного вида лёд, «крёстный отец поездов» и чем очаровывает Сибирь. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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2020-01-17-08-37-46
Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска объявляет о старте конкурса журналистских проектов «Золотая запятая». Тема конкурса: «Иркутск – город, устремленный в будущее!».
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: С новым годом, с новым правительством!17.01.2020
-facebook-
Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом обзоре нового года иркутские колумнисты обсуждают политические потрясения последних дней и ставят под сомнение практическую пользу принципа сменяемости власти. Социальные сети переживают стремительный марш-бросок от застоя к революции.
Проект из Иркутска сразится за победу на региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь13.01.2020
2020-01-13-08-48-51
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-голосование членов жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь завершилось 10 января. От Иркутска в шорт-лист вошел проект «Бабрбук» Дмитрия Мироманова.
Обзор мировых СМИ: пространство противоречий и карта путешествий11.01.2020
2020-01-11-12-33-56
Интернет, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Путешествия по миру и противоречивая Сибирь – об этом в первом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ» 2020 года, подготовленном Телеинформом.
«Ростелеком»: Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе10.01.2020
2020-01-10-06-01-02
Интернет, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» представляет пять ярких новинок мирового кинематографа, которые можно посмотреть только в российском онлайн-кинотеатре Wink. Разнообразие жанров порадует даже самых притязательных киноманов: зрелищный боевик «Последний бросок», лирическая драма «Матиас и Максим» и легкие комедии для хорошего настроения – «Выпьем за любовь», «Корпоративные животные» и «Нянька на рождество».
ТПП Восточной Сибири приглашает представителей СМИ принять участие в конкурсе деловой журналистики10.01.2020
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Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» удостоен знака отличия первой степени по итогам Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы – 2020». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
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Москва, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 построил за год больше собственных башен, чем какой-либо другой участник рынка. Таковы выводы агентства AC&M, которое представило отчет о рынке башенной инфраструктуры в России. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
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