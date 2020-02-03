В интернете опубликовано видео о производстве самолета МС-21 на Иркутском авиазаводе

Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт Би-2 в Иркутске, намеченный на 29 марта, могут перенести на другой день. Организаторы запустили опрос в социальных сетях, какие дата и время были бы удобнее для иркутян. Перенос концерта возможен из-за чемпионата мира по хоккею с мячом, который также запланирован на 29 марта.