|Медиа
|04.02.2020
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В интернете опубликовано видео о производстве самолета МС-21 на Иркутском авиазаводе
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Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» опубликовала на своем YouTube-канале новое видео из серии «МС-21. Мир самолетов 21 века».
Как сообщает пресс-служба компании, эта история рассказывает о производстве самолета МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе.
Заместитель технического директора предприятия Николай Медведев отмечает, что современные технологии обеспечивают высочайшую точность производства деталей лайнера и его сборки.