В Иркутске 15 мая пройдет онлайн-вечер памяти режиссера Николая Тарханова

Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд 15 мая проведет онлайн-встречу, посвящённую памяти режиссёра, продюсера, фотографа, члена Союза фотохудожников России Николая Тарханова. Прямой эфир начнется на официальном Youtube-канале кинофонда в 20:00. Гостями эфира станут известные деятели культуры и искусств, московские друзья и коллеги Николая Тарханова: кинорежиссер и сценарист Наталья Меркулова; актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель Ирина Безрукова; основатель и идейный вдохновитель компании авторских путешествий More Than Travel Ирина Цуканова; директор Московского Губернского театра Лариса Вильясте. Также в мероприятии примут участие иркутские друзья и коллеги Николая Тарханова. Зрители увидят фотографии и видеоматериалы, редкие неопубликованные кадры из личных архивов семьи, друзей и коллег, фрагменты из фильмов. Участники поделятся своими воспоминаниями, расскажут о совместном сотрудничестве с Николаем, в том числе о последних экспедициях. Задать вопрос и поделиться своими воспоминания можно в чате онлайн-встречи. Модератором встречи выступит генеральный директор PR-агентства «Подкова», журналист, преподаватель кафедры журналистики и рекламы ИрНИТУ Надежда Зайцева. КООРДИНАТЫ: Присоединиться к онлайн-встрече можно по ссылке . СПРАВКА: Николай Тарханов родился 14 июля 1967 года. Окончил факультет кинооператорского мастерства Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК). Являлся членом Союза фотохудожников России, состоял в Русском географическом обществе и Гильдии неигрового кино и телевидения, руководил Клубом жанровой и репортажной фотографии в Иркутске. Стоял у истоков телекомпании «АС Байкал ТВ» в качестве оператора-постановщика и арт-директора телепрограмм. Организатор и руководитель телекомпании «ТК-Город». Создал собственную студию «Tarchan Cinema». Николай Тарханов работал над фильмами «Три круга войны», «Уроки Жизни», «Без неба», «Поколение», «Первый герой» и другими. Всего на его счету – около 20 документальных и игровых фильмов. Многие из его работ были посвящены родному краю – Сибири. Николай был неоднократным лауреатом престижных международных и всероссийских фестивалей и выставок. На официальном Youtube-канале облкинофонда можно посмотреть подборку фильмов Николая Тарханова: «Три круга войны», «Уроки Жизни», «Без неба», «Сломанная кукла». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

иркутск

приоритет иркутск

приоритет культура Тэги: View the discussion thread.