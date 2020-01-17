В Иркутске 20 января стартует прием работ на конкурс журналистов и фотографов «Золотая Запятая»

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска объявляет о старте конкурса журналистских проектов «Золотая запятая». Тема конкурса: «Иркутск – город, устремленный в будущее!».

Как сообщает пресс-служба мэрии, отбор пройдет по шести номинациям: лучший телепроект о городе Иркутске; лучший радиопроект о городе Иркутске; лучший проект печатного издания (газеты, журнала) о городе Иркутске; лучший сетевой проект о городе Иркутске; лучший фотопроект о городе Иркутске.

Лидеров в каждой номинации определит конкурсное жюри. Победители и лауреаты конкурса будут награждены специальным знаком и получат денежные премии. Также традиционно жюри выберет «Мэтра журналистики».

В рамках «Золотой запятой» будут организованы мастер-классы и лекции ведущих федеральных экспертов, пройдет традиционный пресс-завтрак мэра.

КООРДИНАТЫ:

К участию в конкурсе принимаются работы, опубликованные в средствах массовой информации с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Прием заявок будет осуществляться с 20 по 31 января 2020 года, в будние дни с 10.00 до 17.00 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 106. Контактный телефон: 8 (3952) 52-00-12.