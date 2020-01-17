|Медиа
|17.01.2020
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В Иркутске 20 января стартует прием работ на конкурс журналистов и фотографов «Золотая Запятая»
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Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска объявляет о старте конкурса журналистских проектов «Золотая запятая». Тема конкурса: «Иркутск – город, устремленный в будущее!».
Как сообщает пресс-служба мэрии, отбор пройдет по шести номинациям: лучший телепроект о городе Иркутске; лучший радиопроект о городе Иркутске; лучший проект печатного издания (газеты, журнала) о городе Иркутске; лучший сетевой проект о городе Иркутске; лучший фотопроект о городе Иркутске.
Лидеров в каждой номинации определит конкурсное жюри. Победители и лауреаты конкурса будут награждены специальным знаком и получат денежные премии. Также традиционно жюри выберет «Мэтра журналистики».
В рамках «Золотой запятой» будут организованы мастер-классы и лекции ведущих федеральных экспертов, пройдет традиционный пресс-завтрак мэра.
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