В Иркутске 29 марта откроется второй фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд»

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 29 по 31 марта пройдет второй международный Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Главная идея фестиваля – представить детское творчество как современный взгляд на мир и дать молодым авторам возможность познакомиться и показать свои фильмы широкой аудитории.

– В этом году подали больше 250 заявок из разных регионов России и пяти зарубежных стран. В программе фестиваля покажут только лучшие работы участников. Фильмы будут идти на базе Дома кино, кинотеатра «Россия» и в нескольких иркутских школах, – отмечают организаторы.

В рамках фестиваля также проведут бесплатные мастер-классы для детей по операторскому мастерству, режиссуре, монтажу и прочее. В качестве экспертов выступят преподаватели и студенты иркутского филиала ВГИК, а также представители творческих сообществ Иркутска. Поучаствовать в мероприятиях фестиваля может любой желающий.

Фестивальные работы также покажут на площадках зарубежных партнеров: в Монголии, Корее, Греции, Таиланде и на Бали.

Ознакомиться с программой фестиваля «Чистый взгляд» можно на официальной странице мероприятия в соцсетях.

КООРДИНАТЫ:

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 марта в 12:00 в кинотеатре «Россия» по адресу: улица Севастопольская, 216а.