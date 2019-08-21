В Иркутске на Юности заработал первый онлайн-парк от Tele2

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность заработал первый онлайн-парк от Tele2. Уникальная площадка для работы и развлечений с высокоскоростным интернетом 4G будет бесплатно работать для жителей города до 15 сентября.

Как рассказал журналистам коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Николай Белогубец, впервые такое пространство появилось в Москве в 2018 году, там работу онлайн-парка протестировали, а уже в 2019 стали открывать в других городах страны.

– В этом году площадки развернуты в 10 городах страны. В основном это города-миллионники, но в их числе есть Иркутск. Столица Приангарья – важный для оператора регион. Поэтому Иркутск, не будучи миллионником, попал в список городов для развертывания онлайн-парка, – отметил Николай Белогубец.

Работа площадки построена на базе технологий 4G и 4G+ (LTE Advanced). Высокоскоростной мобильный интернет позволяет получить гораздо большую скорость, а также увеличивает количество пользователей, которые могут беспрепятственно выходить в сеть и без проблем с загрузкой смотреть любой «тяжелый» контент, слушать лекции или работать.

Tele2 за последние четыре года значительно расширила покрытие сети 4G и сделала ее в Иркутской области практически «ковровым». На все новые базовые станции уже по умолчанию ставятся модули скоростной сети.

Преимущества быстрого интернета от Tele2 сможет оценить любой желающий. В бесплатном онлайн-парке оператора будут показывать фильмы и раздавать Wi-Fi через мобильную сеть. Кстати, совсем недавно на Юности провели фестиваль уличного кино, где также задействовали 4G-сеть оператора. Фестиваль закончился, а технологии Tele2 продолжают радовать иркутян.

В онлайн-парке можно не только смотреть кино. В разные дни на площадке будут показывать видео-лекции, по вечерам – проводить вечеринки с местными диджеями. Кроме того, здесь создана зона коворкинга с розетками, бесплатным интернетом, удобными мягкими креслами и подушками. Каждый сможет прийти сюда поработать, провести бизнес-встречу или заняться совместным творчеством.