В Иркутске сняли серию видеороликов, посвященных проблеме ВИЧ

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске творческая команда сняла серию социальных игровых роликов, посвященных проблеме ВИЧ-инфекции. Актуальную тему отразили в трех метафорических сюжетах о безрассудных поступках, которые совершают взрослые люди. Ролики опубликованы в интернете на официальных страницах иркутского Центра СПИД. К рекламной кампании подключились блогеры, шоумены и известные люди города, сообщают организаторы. Авторами видео стали руководитель студии «МоторВидеоПродакшн» Сергей Дубас и режиссер Иван Милов. – Профилактика – огромная часть работы центра. Мы понимаем, что победить эпидемию ВИЧ поможет не только грамотная работа врачей, но информирование широкого круга людей о проблеме, – комментирует главврач Центра СПИД Юлия Плотникова. – Мы обратились к профессионалам – в сфере кино, организации мероприятия и продвижения в социальных сетях. Мы сняли серию видеороликов и создали кампанию в интернете – суммарный ее охват составил 500 тысяч жителей Иркутской области. Мы понимаем, что охват и просмотры – это еще не гарантия того, что люди начнут регулярно сдавать кровь на ВИЧ, но если они хотя бы об этом задумаются – это уже движение вперед. Герой первого ролика – совершенно реальный электрик Дядя Володя. Съемочная группа обнаружила его и сняла прямо на его рабочем месте. Взрыв в ролике тоже настоящий. Второй ролик – история из жизни современного делового человека. Нередко взрослые, образованные и состоявшиеся люди совершают совершенно абсурдные поступки – порой необъяснимые. – Интересно работать с такой формой, как социальная реклама и короткий метр. Сложно рассказать полноценную историю за ограниченное время так, чтобы она была доступна, понятна и запоминалась большому количеству людей. У всех свои особенности восприятия и интересы, потому мы сделали три кардинально разных сюжета. Для меня ключевой – это «Рулетка». Это была попытка создать художественный образ на тему ВИЧ-инфекции, который бы эмоционально воздействовал на человека и надолго остался у него в памяти, – рассказывает режиссер и сценарист Иван Милов. Специально для «Рулетки» музыку написал композитор Евгений Маслобоев. – Сложность в работе над этим проектом была в том, чтобы донести информацию до взрослых людей, которые достигли определенных высот. Наша целевая аудитория – думающие семейные люди с богатым социальным опытом и своим восприятием мира. С ними нельзя говорить в лоб и просто показывать им презерватив. Аллегорический язык оказался куда более уместным. Мы старались обыграть замысел так, чтобы образ был максимально интересен зрителю. Мы делали ролики двусмысленные, но без капли пошлости, с неожиданным концом и со смыслом. В конце каждого ролика есть сюрприз, но – что неожиданно – почти нет секса, – говорит Сергей Дубас. Одна из главных особенностей рекламной кампании #выбираешьты с общим слоганом «Знать свой ВИЧ-статус – это нормально» – она проходит в социальных сетях. В рамках кампании прошли массовые акции в разных городах области, были созданы ролики для кинотеатров города, но львиная доля охвата приходится на социальные сети. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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